Jest decyzja ws. kwalifikacji przed konkursem w Ruce

Zimowe

Piątkowe kwalifikacje do konkursu Pucharu Świata w skokach narciarskich w fińskiej Ruce zostały odwołane ze względu na zbyt silny wiatr. Miało w nich wystartować sześciu Polaków: Kacper Tomasiak, Kamil Stoch, Piotr Żyła, Dawid Kubacki, Paweł Wąsek i Aleksander Zniszczoł.

Skoczek narciarski w kombinezonie z numerem 38 i kasku z goglami podczas lotu na nartach.
fot. PAP

Sobotni konkurs indywidualny na Rukatunturi ma rozpocząć się o godzinie 15.05.

 

Dyrektor Pucharu Świata w skokach Sandro Pertile przekazał, że wcześniej odbędzie się jedna sesja treningowa i kwalifikacje.

Przejdź na Polsatsport.pl
SKOKIZIMOWE
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Krzysztof Domin: Ministerstwo Sportu nie przewidziało wsparcia dla curlingu, zostaliśmy bez niczego

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 