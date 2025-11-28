Jest decyzja ws. kwalifikacji przed konkursem w Ruce
Piątkowe kwalifikacje do konkursu Pucharu Świata w skokach narciarskich w fińskiej Ruce zostały odwołane ze względu na zbyt silny wiatr. Miało w nich wystartować sześciu Polaków: Kacper Tomasiak, Kamil Stoch, Piotr Żyła, Dawid Kubacki, Paweł Wąsek i Aleksander Zniszczoł.
Sobotni konkurs indywidualny na Rukatunturi ma rozpocząć się o godzinie 15.05.
Dyrektor Pucharu Świata w skokach Sandro Pertile przekazał, że wcześniej odbędzie się jedna sesja treningowa i kwalifikacje.