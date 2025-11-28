Najnowsze doniesienia ws. Papszuna! Tego można było się spodziewać

Saga z Papszunem rozpoczęła się dzień przed czwartkowym meczem Rakowa w Lidze Konferencji, kiedy 51-latek wyznał dziennikarzom o chęci rozpoczęcia pracy w Warszawie. Legia odkąd zwolniła Edwarda Iordanescu nie ma trenera. Jego rolę tymczasowo pełni Inaki Astiz, ale pod jego wodzą "Wojskowi" spisują się fatalnie zarówno w PKO BP Ekstraklasie, jak i w europejskich pucharach.

Idealnym rozwiązaniem dla klubu ze stolicy byłoby zatrudnienie Papszuna już teraz, ale ten nadal ma ważny kontrakt z Rakowem. Klub z Częstochowy byłby skłonny zakończyć współpracę z 51-latkiem, ale na własnym zasadach i nie za darmo.

Jak informuje Tomasz Włodarczyk z portalu "Meczyki.pl", niebawem mają rozpocząć się negocjacje pomiędzy Legią, Rakowem i Papszunem. To coś, czego należało się spodziewać, aby uniknąć patowej sytuacji, jaka obecnie ma miejsce.

- Mają ruszyć rozmowy pomiędzy Legią, Rakowem i Papszunem, bo do tej pory Raków nie chciał nawet negocjować z trenerem. Przemawiało duże rozgoryczenie - klub czuł się zaskoczony tematem i timingiem. Myślę, że teraz czas na zejście z emocji i rozmowę w gabinetach. To się powinno zadziać w ciągu najbliższych dwóch dni. Wygrana mogła też uspokoić emocje w Częstochowie. Jeśli Papszun ma odejść do Legii, to Raków musi zabezpieczyć swoje interesy - podkreśla dziennikarz.

O ile Legia przegrała ze Spartą Praga 0:1, tak Raków efektownie poradził sobie z Rapidem Wiedeń, wygrywając 4:1 w czwartej kolejce Ligi Konferencji. Częstochowianie praktycznie zapewnili sobie awans do fazy play-off tych rozgrywek. Warszawianie znajdują się w znacznie trudniejszym położeniu, ale może również im uda się wywalczyć kwalifikację, gdy drużynę obejmie... Papszun.

