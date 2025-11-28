Najnowsze doniesienia ws. Papszuna! Tego można było się spodziewać

Nie milkną echa zamieszania wokół Marka Papszuna i jego dalszej przyszłości na ławce trenerskiej. Obecny szkoleniowiec Rakowa Częstochowa zaszokował niedawno deklaracją o chęci przenosin do Legii Warszawa, co mocno zaskoczyło klub spod Jasnej Góry. Według doniesień portalu "Meczyki.pl", niebawem mają jednak rozpocząć się negocjacje pomiędzy zainteresowanymi stronami.

Marek Papszun może wkrótce zmienić barwy klubowe

Saga z Papszunem rozpoczęła się dzień przed czwartkowym meczem Rakowa w Lidze Konferencji, kiedy 51-latek wyznał dziennikarzom o chęci rozpoczęcia pracy w Warszawie. Legia odkąd zwolniła Edwarda Iordanescu nie ma trenera. Jego rolę tymczasowo pełni Inaki Astiz, ale pod jego wodzą "Wojskowi" spisują się fatalnie zarówno w PKO BP Ekstraklasie, jak i w europejskich pucharach.

 

Idealnym rozwiązaniem dla klubu ze stolicy byłoby zatrudnienie Papszuna już teraz, ale ten nadal ma ważny kontrakt z Rakowem. Klub z Częstochowy byłby skłonny zakończyć współpracę z 51-latkiem, ale na własnym zasadach i nie za darmo.

 

Jak informuje Tomasz Włodarczyk z portalu "Meczyki.pl", niebawem mają rozpocząć się negocjacje pomiędzy Legią, Rakowem i Papszunem. To coś, czego należało się spodziewać, aby uniknąć patowej sytuacji, jaka obecnie ma miejsce.

 

- Mają ruszyć rozmowy pomiędzy Legią, Rakowem i Papszunem, bo do tej pory Raków nie chciał nawet negocjować z trenerem. Przemawiało duże rozgoryczenie - klub czuł się zaskoczony tematem i timingiem. Myślę, że teraz czas na zejście z emocji i rozmowę w gabinetach. To się powinno zadziać w ciągu najbliższych dwóch dni. Wygrana mogła też uspokoić emocje w Częstochowie. Jeśli Papszun ma odejść do Legii, to Raków musi zabezpieczyć swoje interesy - podkreśla dziennikarz.

 

O ile Legia przegrała ze Spartą Praga 0:1, tak Raków efektownie poradził sobie z Rapidem Wiedeń, wygrywając 4:1 w czwartej kolejce Ligi Konferencji. Częstochowianie praktycznie zapewnili sobie awans do fazy play-off tych rozgrywek. Warszawianie znajdują się w znacznie trudniejszym położeniu, ale może również im uda się wywalczyć kwalifikację, gdy drużynę obejmie... Papszun.

