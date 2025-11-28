Kto wystąpi na Next Gen ATP Finals? Znamy już połowę stawki

Next Gen ATP Finals to turniej na zakończenie sezonu, który rozgrywany jest od 2017 roku. We wcześniejszych latach tenisiści rywalizowali w Turynie, natomiast od 2023 turniej zlokalizowany jest w saudyjskiej Dżuddzie. W zmaganiach bierze udział ośmiu najwyżej sklasyfikowanych młodych tenisistów sezonu, mowa o tych, którzy mają 20 lat lub mniej.





ZOBACZ TAKŻE: Pokonała Świątek i Sabalenkę. Teraz powiedziała, co naprawdę myśli o Polce



Do zbliżającej się imprezy zakwalifikowało się już czterech zawodników: Czech Jakub Mensik, Amerykanin Learner Tien, Belg Alexander Blockx i Chorwat Dino Prizmic.

Zdecydowanie najbardziej utytułowanym tenisistą z tego grona jest 20-letni Mensik, który obecnie zajmuje 19. miejsce w rankingu ATP. Największym osiągnięciem Czecha z pewnością jest triumf w tegorocznym "tysięczniku" w Miami. W finale w dwóch setach pokonał samego Novaka Djokovica.





Do szerokiej czołówki trzeba również zaliczyć drugiego z faworytów - Learnera Tiena. Młody Amerykanin wygrał w tym sezonie turniej ATP rangi 250 rozgrywany w Metz. Dodatkowo na Australian Open doszedł do czwartej rundy, pokonując między innymi Daniła Miedwiedewa. 19-latek w rankingu ATP widnieje na 28. lokacie.





Pozostałych dwóch już znanych uczestników, Alexander Blockx i Dino Prizmic, jest zdecydowanie niżej w hierarchii światowego tenisa od Mensika i Tiena. Zarówno Belg, jak i Chorwat znajdują się poza czołową "setką" najlepszych tenisistów na świecie. Kibice najczęściej mogą śledzić ich poczynania podczas turniejów rangi Challenger.





W Dżuddzie, z uwagi na kontuzję, na pewno nie zobaczymy utalentowanego Brazylijczyka - Joao Fonseki. 19-latek przed rokiem wygrał Next Gen ATP Finals, pokonując w finale Learnera Tiena.





Zwycięzca nadchodzącej imprezy zainkasuje ponad pół miliona dolarów. W najbliższym czasie poznamy resztę tenisistów, którzy powalczą o końcowy triumf.

ST, Polsat Sport