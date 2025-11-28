Nie żyje legendarny sportowiec. Pożegnał go nawet prezydent USA

Julian CieślakInne

W wieku 74 lat zmarł Fuzzy Zoeller, zwycięzca turnieju Masters oraz US Open. Jego karierę golfową naznaczył jednak rasistowy żart o Tigerze Woodsie.

Fuzzy Zoeller, legendarny golfista, trzyma piłeczkę do golfa przy ustach.
fot. PAP/EPA
Nie żyje legendarny golfista. Pożegnał go nawet prezydent USA

Fuzzy Zoeller to legenda golfa. Na swoim koncie miał 10 wygranych turniejów w cyklu PGA Tour, w tym dwa najwyższej rangi - Masters i US Open.

 

ZOBACZ TAKŻE: Nie żyje najstarszy mistrz olimpijski na świecie. Miał 99 lat

 

Niestety, teraz przekazano najgorsze wieści. Zoeller zmarł w wieku 74 lat. Przyczyna jego śmierci nie została podana.

 

W mediach społecznościowych hołd golfiście złożył nawet prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump.

 

"Bardzo smutno mi słyszeć, że wysoce szanowany i uwielbiany profesjonalny golfista Fuzzy Zoeller odszedł. Był naprawdę niezwykłą osobą i zawodnikiem" - napisał.

 

Zoeller miał jednak skazę na swoim wizerunku. W 1997 podczas turnieju Masters dopuścił się rasistowskiego żartu w stosunku do Tigera Woodsa.

 

- Organizatorzy powinni powiedzieć mu, by za rok nie serwował smażonego kurczaka, zieleniny czy czegokolwiek, co tam podają - rzucił Zoeller na antenie CNN.

 

W późniejszych latach Zoeller przyznał, że cała sytuacja wiele go kosztowała. Otrzymywał nawet groźby śmierci.

 

- To najgorsza rzecz, jaką przeszedłem w całym moim życiu. Jeśli ludzie chcieli, żebym poczuł ten sam ból, który sprawiłem innym, mogę powiedzieć, że dopięli swego - stwierdził w 2008 w rozmowie z "GolfDigest".

