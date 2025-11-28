Nie żyje legendarny olimpijczyk. Był na dziewięciu igrzyskach

W wieku 83 lat zmarł były austriacki żeglarz Hubert Raudaschl, który wystąpił w dziewięciu edycjach letnich igrzysk. Dwukrotny mistrz świata wywalczył w Meksyku w 1968 oraz w Moskwie w 1980 roku srebrne medale olimpijskie.

O śmierci Raudaschla poinformowała w piątek Austriacka Federacja Żeglarska (OeSV).

Po raz pierwszy pojechał na igrzyska w Rzymie w 1960 roku, jako 18-latek, ale wówczas był rezerwowym i nie wystartował w zawodach. Później już rywalizował nieprzerwanie od 1964 do 1996 roku.

Po zakończeniu kariery zajął się konstrukcją łodzi i żagli, a z niektórych jego rozwiązań korzystają do dziś zawodowi sportowcy, nie tylko z Austrii.

- Straciliśmy wyjątkową osobowość naszego sportu. Jego sukcesy i jego pionierski duch były jedyne w swoim rodzaju. Jego nazwisko będzie na zawsze powiązane z historią austriackiego żeglarstwa - powiedział prezes OeSV Dieter Schneider.

Tylko dwoje sportowców wystąpiło w 10 edycjach igrzysk - kanadyjski jeździec Ian Millar i reprezentantka Gruzji w strzelectwie Nino Sałukwadze.

ST, PAP