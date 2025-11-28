On to naprawdę zrobił! Gol z połowy boiska w Lidze Europy (WIDEO)

Przed meczem w tabeli Ligi Europy w zdecydowanie lepszym położeniu - z dorobkiem ośmiu punktów - znajdował się Real Betis. Utrecht z kolei - z jednym "oczkiem" - był jedną z najgorszych drużyn w tej edycji rozgrywek.

ZOBACZ TAKŻE: Trener Jagiellonii postawił jasny cel. "Nie chciałbym patrzeć minimalistycznie"

Taki obraz potwierdził się na murawie, choć na pierwszą bramkę trzeba było poczekać do 42. minuty. Wtedy prowadzenie hiszpańskiej ekipie dał Cucho Hernandez. Chwilę po przerwie było już 2:0. Wynik podwyższył Ez Abde.

Utrecht nie składał jednak broni. W 55. geniuszem błysnął Miguel Rodriguez. Hiszpan przejął bezpańską piłkę na połowie boiska i bez zawahania podjął decyzję o strzale.

Skrzydłowy z sukcesem przelobował bramkarza Realu - Alvaro Vallesa - i umieścił piłkę w siatce, dzięki czemu Utrecht złapał kontakt na 1:2.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Kilkadziesiąt sekund później holenderska drużyna ponownie zdobyła bramkę. Ta nie została jednak uznana, bowiem na pozycji spalonej był Derry Murkin.

Ostatecznie rywalizacja zakończyła się wynikiem 2:1 dla Betisu. Piłkarze prowadzeni przez Manuela Pellegriniego są na najlepszej drodze, by bezpośrednio awansować do 1/8 finału Ligi Europy. Obecnie mają 11 punktów i okupują piątą lokatę.

Utrecht oczywiście nie poprawił swojego położenia. Jedno "oczko", zdobyte przez zespół prowadzony przez Rona Jansa, daje dopiero 32. miejsce. Do fazy pucharowej awansują 24 najlepsze ekipy.