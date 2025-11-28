Ostateczna walka o igrzyska. Polacy z kwalifikacją olimpijską w sztafecie mieszanej

Zawody w Dordrechcie kończą tegoroczny sezon World Tour w short tracku, ale znacznie ważniejsze, niż wysokie miejsca w całym cyklu, dla polskich łyżwiarzy są kwalifikacje olimpijskie. A dostać się na igrzyska w Mediolanie zawodnicy mogą punktując jedynie właśnie w World Tourach. Biało-czerwoni mieli już okazję zaprezentować się w tym cyklu w Montrealu (dwukrotnie) oraz w ostatni weekend w Gdańsku. Ostatnią szansę na poprawę swojej sytuacji związanej z igrzyskami mają przez najbliższe dni w Holandii.

Przed zawodami nasi łyżwiarze założyli sobie za cel utrzymać pozycje kwalifikacyjne na poszczególnych dystansach, czyli cztery miejsca na 500 m, pięć na 1000 m i cztery na 1500 m (łącznie kobiety i mężczyźni). W zasięgu Polaków są jednak kolejne lokaty, maksymalnie po trzy na dystans. Do wywalczenia pozostają także miejsca dla sztafet. O ile nasza mieszana drużyna ma praktycznie zapewnione miejsce na igrzyskach, to żeńska ekipa musi dopełnić formalności (przed zawodami ósme miejsce z ośmiu kwalifikujących się), a panowie mocno powalczyć o kwalifikację (dziewiąta pozycja).

Zawody w Dordrechcie są też o tyle ważne, że do kwalifikacji liczą się trzy z czterech najlepszych występów w tegorocznym cyklu World Tour. Oznacza to, że jeden najsłabszy rezultat nie będzie brany pod uwagę. – Będziemy walczyć do końca, bo tutaj nic nie jest pewne – mówiła po ostatnich zawodach w Gdańsku Natalia Maliszewska.

World Tour w Dordrechcie rozpoczęła rywalizacja na 1000 metrów pań. Przez preeliminacje zarówno Kamila Sellier, jak i Nikola Mazur przeszły jak burza wygrywając swoje wyścigi. Niestety, w kolejnym, eliminacyjnym, druga z naszych zawodniczek była piąta, podobnie jak Gabriela Topolska, która dołączyła na tym etapie do rywalizacji. Gorzej sprawa wygląda z Sellier, bowiem w eliminacyjnym wyścigu popełniła wykroczenie, przez co odpadła z rywalizacji, a taki rezultat nie pomoże w walce o trzecie miejsce na igrzyskach. W repasażach pozostała jedynie Topolska, która wygrała ćwierćfinał na typ etapie (Mazur była w nim trzecia). – Szkoda, że zostałam sama na polu bitwy, ale dam z siebie wszystko, żeby wywalczyć jak najlepsze miejsce w sobotnich biegach na tym dystansie – mówi Topolska.

Biało-czerwoni chcieli również poprawić swoją sytuację olimpijską na 1500 metrów. I w czwartkowych kwalifikacjach najlepiej spisał się Michał Niewiński, który zarówno w eliminacjach, jak i ćwierćfinale był drugi, co dało mu bezpośredni awans do sobotniego półfinału. Nieco dłuższą drogę będą mieli Neithan Thomas i Felix Pigeon, którzy po awansie z eliminacji w ćwierćfinałach zajęli odpowiednio szóstą i piątą pozycję. Oznacza to, że o półfinał powalczą w repasażach.

– W końcu odpaliłem i po prostu wykonałem swoją robotę. Szkoda, że tak późno, ale co się odwlecze, to nie uciecze – uśmiecha się Niewiński. – Nareszcie się obudziłem i wejście do sesji głównej daje mi dużą ulgę. Teraz trzeba się skupić na tym, co mi pomaga i co sprawia, że jedzie mi się znacznie lepiej.

Swoje pierwsze zadanie spełniła także sztafeta kobiet, która w składzie Natalia Maliszewska, Sellier, Topolska i Mazur zajęły drugie miejsce w ćwierćfinale. Dało to im oczywiście awans do kolejnego etapu, ale niestety dla Polek z trzecich miejsc do półfinałów awansowały także Węgierki i Francuzki, czyli nasze bezpośrednie rywalki w walce o miejsce na igrzyskach. Kolejne wyścigi w sobotę, a żeby awansować do Mediolanu, biało-czerwone muszą być wyżej od dwóch wymienionych wyżej reprezentacji.

– To kolejny etap, w którym będziemy musiały bardzo mocno skupiać się na tym, co jest z przodu. Nie chcemy robić tego na odwrót. Oczywiście uważamy, że powinnyśmy jechać w finale A o medal, ale z tyłu głowy jest też wizja, że każda z tych reprezentacji chce zakwalifikować się na igrzyska. Jest jakaś presja, ale my same wewnętrznie czujemy, że jest to w naszym zasięgu, ale coś cały czas się pojawia, co komplikuje tę sprawę. Oby wszystko zakończyło się już w sobotę – podkreśla Maliszewska.

Na lód w Holandii w czwartek wyjechała także nasza mieszana sztafeta w składzie Niewiński, Maliszewska, Topolska, Pigeon i… awansowała do półfinału z drugiego miejsca. Oznacza to, że przypieczętowała awans na igrzyska olimpijskie w Mediolanie. – Oczywiście, że się cieszymy, ale mierzymy znacznie wyżej, niż sama kwalifikacja. Cała nasza drużyna patrzy w kierunku medalu w Mediolanie, a sama kwalifikacja nie starcza na nasz sportowy głód – uśmiecha się Niewiński.

Najdłużej w czwartek rywalizowali panowie na dystansie 500 metrów. Zgodnie z planem pojechał Pigeon, który wygrał bieg preeliminacyjny, a następnie w eliminacjach był drugi, dzięki czemu uzyskał bezpośredni awans do półfinału. Z kolei Łukasz Kuczyński i po raz pierwszy jadący w tym sezonie w biegach indywidualnych Diane Sellier musieli przebijać się przez repasaże. Obaj nasi zawodnicy byli drudzy w ich ćwierćfinałach, przez co odpadli z dalszej rywalizacji.

Warto dodać, że na 500 metrów nie wystąpił Niewiński, którego jest to koronny i ulubiony dystans. – Taka była decyzja trenerów. Początkowo lekko jej nie rozumiałem, ale po rozmowie wszystko mi wytłumaczyli. Nie czuję żadnej złości. Teraz przyszło do mnie dużo spokoju. Myślę o tym, co zrobić, żeby pomóc chłopakom w wywalczeniu jak największej liczby kwalifikacji olimpijskich – zaznacza Niewiński.

W piątek zaplanowano kolejne starty z udziałem Polaków. Kwalifikacje rozpoczną się o godz. 11.30. Transmisje z sobotnich i niedzielnych finałów na antenach Polsatu Sport i online na Polsat Box Go.

Informacja prasowa