Ostry transparent kibiców Rakowa wymierzony w Papszuna. Porównali go do Judasza

Najgorętszym tematem polskiej piłki w ostatnich dniach jest transfer Marka Papszuna z Rakowa Częstochowa do Legii Warszawa. Stołeczny klub chce podebrać szkoleniowca ligowemu rywalowi, a sam trener otwarcie zadeklarował gotowość do przeprowadzki. Do porozumienia pomiędzy trzema stronami nadal jednak nie doszło. Sytuacja jest skomplikowana i mąci sytuację wokół "Medalików".

W tych niespokojnych okolicznościach Raków pokonał 4:1 Rapid Wiedeń w Lidze Konferencji UEFA, ale nawet okazałe zwycięstwo nie pozwoliło uciec od tematu Papszuna. W trakcie meczu kibice częstochowian wywiesili transparent, którego treść była wymierzona w szkoleniowca.

"Raków podał ci rękę, jak sprawdzałeś klasówki, a ty jak Judasz chcesz się sprzedać za złotówki" - napisali fani klubu spod Jasnej Góry. Nawiązali w ten sposób do przeszłości zawodowej Papszuna, który pracował jako nauczyciel, zanim został trenerem.

Podczas konferencji prasowej 51-latek również był pytany o sprawę Legii.

- Jeżeli ktoś mnie nie szanuje, nie docenia tego, co tu zrobiłem – trudno. Śpię spokojnie. Wiem, ile oddałem temu klubowi. Wstałem dziś jak zawsze o szóstej i pracowałem. Nie czuję się nieetycznie, wiem, co robię i co mówię. Jako człowiek mam prawo opuścić klub, to moje życie i mam prawo o nim decydować. Chciałem być szczery, transparentny i uczciwy - powiedział.

Kolejny mecz Raków rozegra w niedzielę. W ramach rozgrywek Ekstraklasy zmierzy się na wyjeździe z Arką Gdynia.