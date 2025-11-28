PKO BP Ekstraklasa: Radomiak Radom - Górnik Zabrze. Relacja live i wynik na żywo

Gospodarze grają w kratkę. Podopieczni Goncalo Feio tuż przed przerwą na mecze reprezentacji narodowych gładko wygrali z Cracovią 3:0, a w poprzedniej kolejce przegrali wysoko z Lechem Poznań 1:4. Była to pierwsza porażka Portugalczyka po powrocie do naszej ligi. Atutem Radomiaka powinno być własne boisko, przed własną publicznością przegrał w tej kampanii jedynie z Jagiellonią Białystok 1:2.





Zabrzanie w listopadzie nieco spuścili z tonu, nie wygrali żadnego z dwóch poprzednich meczów (0:2 z Zagłębiem, 1:1 z Wisłą Płock). Wcześniej jednak Górnik był niemal bezbłędny, nie przegrywając sześciu ligowych meczów z rzędu. Dzięki tym wynikom wciąż jest liderem PKO BP Ekstraklasy.



Relacja live i wynik na żywo meczu Radomiak Radom - Górnik Zabrze na Polsatsport.pl. Początek w piątek o 20:30.

ST, PAP