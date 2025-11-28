Piast Gliwice pokonał na wyjazdach GKS Katowice i Raków Częstochowa po 3:1, w piątek podejmie Widzew Łódź w 17. kolejce piłkarskiej ekstraklasy. - W klubie czuć dobrą energię, która nas napędza – ocenił trener gliwiczan Daniel Myśliwiec, prowadzący zespół od 23 października.





Myśliwiec zastąpił w Gliwicach Szweda Maxa Moeldera, wcześniej pracował w Widzewie, z którym rozstał się 25 lutego. Zadebiutował w ligowym starciu z Arką w Gdyni, przegranym 1:2, potem przyszło zwycięstwo w Opolu z Odrą 2:0 w 1/16 finału PP oraz wygrane w ekstraklasie z GKS Katowice i Rakowem Częstochowa po 3:1. Łodzianie w ostatnich trzech spotkaniach zdobyli jeden punkt.



- Dla mnie najważniejsza jest nasza drużyna. To, co wypracowaliśmy i to, co jeszcze możemy poprawić w naszej grze. Graliśmy z rozpędzonymi GKS i Rakowem, pokonaliśmy te drużyny nieprzypadkowo. Lepiej być w trakcie sezonu na wyższej pozycji. Mamy świadomość tego, że możemy się zrównać punktami (z Widzewem), ale to nie może być dla nas motywacją, bo nie ma ważniejszych i mniej ważnych spotkań. Trzeba zakładać, że jeśli drużyna nie notuje dobrych wyników, to będzie szukać jakiegoś sposobu, być może zmiany ustawienia, personaliów - stwierdził szkoleniowiec.



Mimo wielu transferów drużyna Widzewa nie sprostała oczekiwaniom kibiców i w pierwszej części sezonu spisuje się słabo. Po dwóch ostatnich porażkach przed własną publicznością zajmuje 14. miejsce w tabeli, ma tylko punkt przewagi nad strefą spadkową i trzy więcej od najbliższego rywala.

Szczególnie dotkliwa dla łodzian była ostatnia przegrana przed własną publicznością z Koroną Kielce (1:3), czemu wyraz dali obecni na meczu sympatycy czterokrotnego mistrza kraju. W drugiej połowie przestali dopingować zespół, a po końcowym gwizdku piłkarze usłyszeli wiele gorzkich słów. Mimo coraz gorszej sytuacji w tabeli, optymizmu nie traci jednak trener Jovicevic.

- Z natury jestem optymistą i staram się mieć pozytywne podejście nawet w trudnych chwilach. Zdaję sobie sprawę z oczekiwań i rozumiem frustrację kibiców. Zresztą nie tylko ich, bo ona jest w całym zespole. Musimy zamienić ją w naszą siłę i podnieść się z tej sytuacji. Musimy być skuteczni na boisku, w obu polach karnych – w obronie i ofensywie – powiedział Chorwat na czwartkowej konferencji.



