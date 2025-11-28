Gdzie obejrzeć mecz Ślepsk Malow Suwałki - Bogdanka LUK Lublin?

Siatkarze z Suwałk na swoim boisku zawsze są groźni, jednak w tym sezonie brakuje im skuteczności i - co za tym idzie - zwycięstw. Do tej pory Ślepsk triumfował tylko raz i to po pięciosetowej batalii. Było to w starciu z Cuprum Stilon Gorzów. W ostatnim meczu suwałczanie "urwali" na wyjeździe punkt PGE Projektowi Warszawa.

Bogdanka LUK Lublin po serii trzech porażek z rzędu znowu złapała wiatr w żagle. Po pokonaniu JSW Jastrzębskiego Węgla wygrała także z Barkomem Każany Lwów. Czy Ślepsk Malow Suwałki będzie trzecią ofiarą mistrzów Polski?

Transmisja meczu Ślepsk Malow Suwałki - Bogdanka LUK Lublin w sobotę w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Extra 2 oraz na platformie Polsat Box Go. Początek o godzinie 20:00.

KP, Polsat Sport