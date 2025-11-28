Pokaz siły Szeremety! Polka wystąpi w wielkim finale

Dla 22-latki była to trzecia walka na czempionacie w Budapeszcie. Inauguracyjna potyczka okazała się jak dotychczas tą najtrudniejszą. Wicemistrzyni olimpijska niejednogłośnie pokonała reprezentantkę Turcji Pinar Benek, odwracając losy pojedynku po pierwszych rundach, które nie poszły na jej konto. Na etapie ćwierćfinału Polka zmierzyła się z Brytyjką Vivien Parsons. Tym razem obyło się bez większych komplikacji, Szeremeta zwyciężyła jednogłośną decyzją sędziów wynikiem 5:0.





Świetnie wyglądało również półfinałowe starcie 22-latki. Pierwsze dwie rundy stały pod znakiem dominacji Polki, która raz za razem celnie trafiała rywalkę ze Słowacji. Do trzeciej rundy Szeremeta wyszła ze świadomością wyraźnego prowadzenia i skutecznie kontrolowała wydarzenia w ringu. Efekt - taki sam jak w przypadku konfrontacji ćwierćfinałowej, wszyscy sędziowie przyznali zwycięstwo reprezentantce Polski.

Julia Szeremeta o złoty medal mistrzostw Europy U23 powalczy już w najbliższą niedzielę. Jej przeciwniczką będzie reprezentantka Irlandii o polskich korzeniach - Natalia Fasciszewska.

ST, Polsat Sport