Pokonała Świątek i Sabalenkę. Teraz powiedziała, co naprawdę myśli o Polce

Swoje możliwości Rybakina pokazała na koniec tego sezonu. W świetnym stylu wygrała prestiżowy turniej WTA Finals, pokonując w finale Sabalenkę. Wcześniej natomiast - w fazie grupowej - okazała się lepsza od Świątek.

Teraz Kazaszka skomentowała swoją rywalizację z Polką.

- Iga? Oczywiście, że jest ode mnie lepsza. Za każdym razem walczymy ze sobą, ale jeśli spojrzeć na statystyki, to zdaję sobie sprawę, że jest lepsza pod względem stabilności oraz tego, ile już wygrała i to w tak młodym wieku. Patrząc na to, jakie miała sezony rok i dwa lata temu, to jej wyniki są rewelacyjne - powiedziała w rozmowie z "Tengri TV".

Rybakina nie zapomniała również o Sabalence.

- Aryna też miała bardzo dobre wyniki w ostatnich dwóch sezonach. Obecnie Iga i Aryna to moje rywalki, ale ogólnie, patrząc na osiągnięcia i na to, co już zdobyły, są naprawdę świetne, lepsze ode mnie - oceniła.