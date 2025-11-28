Pokonała Świątek i Sabalenkę. Teraz powiedziała, co naprawdę myśli o Polce

Julian CieślakTenis

Jelena Rybakina odniosła się do jej rywalizacji z Igą Świątek. Kazaszka przyznała, że to Polka jest lepszą tenisistką niż ona.

Elena Rybakina, tenisistka, podczas meczu, w białym daszku i sportowym stroju.
fot. PAP/Abaca
Pokonała Świątek i Sabalenkę. Teraz powiedziała, co naprawdę myśli o Polce

Swoje możliwości Rybakina pokazała na koniec tego sezonu. W świetnym stylu wygrała prestiżowy turniej WTA Finals, pokonując w finale Sabalenkę. Wcześniej natomiast - w fazie grupowej - okazała się lepsza od Świątek.

 

ZOBACZ TAKŻE: Świątek wyróżniona. Powalczy o duży prestiż. Wraz z nią jest inna Polka

 

Teraz Kazaszka skomentowała swoją rywalizację z Polką.

 

- Iga? Oczywiście, że jest ode mnie lepsza. Za każdym razem walczymy ze sobą, ale jeśli spojrzeć na statystyki, to zdaję sobie sprawę, że jest lepsza pod względem stabilności oraz tego, ile już wygrała i to w tak młodym wieku. Patrząc na to, jakie miała sezony rok i dwa lata temu, to jej wyniki są rewelacyjne - powiedziała w rozmowie z "Tengri TV".

 

Rybakina nie zapomniała również o Sabalence.

 

- Aryna też miała bardzo dobre wyniki w ostatnich dwóch sezonach. Obecnie Iga i Aryna to moje rywalki, ale ogólnie, patrząc na osiągnięcia i na to, co już zdobyły, są naprawdę świetne, lepsze ode mnie - oceniła.

 

Przejdź na Polsatsport.pl
TENISTURNIEJE ATP I WTA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Matteo Berrettini - Pablo Carreno-Busta. Skrót meczu
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 