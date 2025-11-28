Polki powalczą o złote medale, Nikola Prymaczenko z brązem
Julia Szeremeta 57 kg i Barbara Marcinkowska 70 kg dołączyły do Natalii Kuczewskiej 51 kg oraz Emilii Koterskiej 80 kg i powalczą jutro o złote medale Młodzieżowych Mistrzostw Europy (do lat 23) w Budapeszcie. Brąz wywalczyła Nikola Prymaczenko 54 kg.
W dzisiejszej pierwszej serii walk półfinałowych wystąpiły trzy Polki i niewiele brakowało, aby w komplecie awansowały do sobotnich finałów.
Nie powiodło się tylko boksującej w wadze 54 kg Nikoli Prymaczenko, która minimalnie przegrała z Turczynką Cam Yaren Nilay 2:3 (29-28, 29-28, 28-29, 28-29, 27-30). Wszystkie rundy zakończyły się wynikami po 2:3.
Wcześniej po brąz sięgnęły także Marta Prill 48 kg i Julia Oleś +80 kg.
Później Polki święciły sukcesy na węgierskim ringu. Utytułowana Julia Szeremeta (srebrna medalistka Igrzysk Olimpijskich i Mistrzostw Świata) wygrała zdecydowanie ze Słowaczką Bibianą Lovasovą 5:0 (30-27, 30-27, 30-27, 30-27. 29-28). O złoto zmierzy się z Natalią Fasciszewską reprezentującą Irlandię.
Z kolei Barbara Marcinkowska pokonała Finkę Vilmę-Riinę Kuusikko 5:0 (30-27, 30-27, 30-27, 30-27, 30-27). W sobotnim finale skrzyżuje rękawice z Niemką Emely Dittrich.
Łącznie siedem z dziewięciu startujących polskich pięściarek zobaczymy na podium Młodzieżowych Mistrzostw Europy w Budapeszcie.
W piątek w drugiej serii pojedynków półfinałowych Mateusz Urban (75 kg) będzie rywalizował z Węgrem Levente Gemesem.
W sobotnich finałach, poza Julią Szeremetą i Barbarą Marcinkowską, są Natalia Kuczewska 51 kg - z Angielką Kelsey Carol Oaklaey oraz Emilia Koterska 80 kg - z Ukrainką Iryną Lutsak.Przejdź na Polsatsport.pl