Polki powalczą o złote medale, Nikola Prymaczenko z brązem

W dzisiejszej pierwszej serii walk półfinałowych wystąpiły trzy Polki i niewiele brakowało, aby w komplecie awansowały do sobotnich finałów.

Nie powiodło się tylko boksującej w wadze 54 kg Nikoli Prymaczenko, która minimalnie przegrała z Turczynką Cam Yaren Nilay 2:3 (29-28, 29-28, 28-29, 28-29, 27-30). Wszystkie rundy zakończyły się wynikami po 2:3.

Wcześniej po brąz sięgnęły także Marta Prill 48 kg i Julia Oleś +80 kg.

Później Polki święciły sukcesy na węgierskim ringu. Utytułowana Julia Szeremeta (srebrna medalistka Igrzysk Olimpijskich i Mistrzostw Świata) wygrała zdecydowanie ze Słowaczką Bibianą Lovasovą 5:0 (30-27, 30-27, 30-27, 30-27. 29-28). O złoto zmierzy się z Natalią Fasciszewską reprezentującą Irlandię.

Z kolei Barbara Marcinkowska pokonała Finkę Vilmę-Riinę Kuusikko 5:0 (30-27, 30-27, 30-27, 30-27, 30-27). W sobotnim finale skrzyżuje rękawice z Niemką Emely Dittrich.

Łącznie siedem z dziewięciu startujących polskich pięściarek zobaczymy na podium Młodzieżowych Mistrzostw Europy w Budapeszcie.

W piątek w drugiej serii pojedynków półfinałowych Mateusz Urban (75 kg) będzie rywalizował z Węgrem Levente Gemesem.

W sobotnich finałach, poza Julią Szeremetą i Barbarą Marcinkowską, są Natalia Kuczewska 51 kg - z Angielką Kelsey Carol Oaklaey oraz Emilia Koterska 80 kg - z Ukrainką Iryną Lutsak.

