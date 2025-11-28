Polska - Tunezja: Kiedy jest mecz piłkarek ręcznych? O której godzinie?

Szkoleniowiec polskich piłkarek ręcznych Arne Senstad po zwycięskim meczu z Chinami 36:20 w mistrzostwach świata w holenderskim 's-Hertogenbosch przyznał, że rozpiera go duma z postawy zawodniczek. - Czuję się szczęśliwy, że jestem trenerem tak wielu dobrych dziewczyn i drużyny - powiedział.

- Zdecydowałem się, że będę dużo zmieniał w trakcie meczu. Polska drużyna, aby być coraz lepsza, musi rozgrywać dużo spotkań - zaznaczył Norweg.

Senstad przyznał, że zespół na początku wykreował wiele dobrych okazji, ale nie wszystkie udało się wykorzystać. Jego zdaniem wynikało to trochę z nerwowości.

- To nie jest tak, że po 7-8 minutach, nawet grając ze słabszym zespołem będziemy prowadzili 10 bramkami. Dziś nasza gra miała wzloty i upadki. Zmieniliśmy trochę taktykę i potem lepiej to wyglądało - dodał.

Norweg potwierdził, że po meczu z Chinami żadna z polskich zawodniczek nie jest kontuzjowana.

- Wszystkie dziewczyny są zdrowe. Mobilizujemy się na Tunezję - podkreślił.

Polska - Tunezja: Kiedy jest mecz piłkarek ręcznych?

Kiedy jest mecz Polska - Tunezja? To pytanie zadają sobie fani. Mecz Polska - Tunezja odbędzie się w niedzielę 30 listopada. Początek o 15:30.

PAP