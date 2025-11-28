Polski mistrz świata zostaje w drużynie! Klub z PlusLigi właśnie to ogłosił

Siatkówka

Bartosz Kwolek przedłużył kontrakt z Aluronem CMC Wartą Zawiercie. Przyjmujący, który broni barw "Jurajskich Rycerzy" od trzech lat, pozostanie w klubie przynajmniej do 2029 roku.

Siatkarz w zielono-żółtej koszulce z numerem 2, stojący na boisku, z otwartymi ramionami i ekspresyjną miną.
fot. Cyfrasport
Bartosz Kwolek

28-letni siatkarz gra dla Warty od 2022 roku. Wywalczył z nią dwa srebrne medale PlusLigi, Puchar i Superpuchar Polski oraz srebrny medal Ligi Mistrzów. 

 

ZOBACZ TAKŻE: Trzęsienie ziemi na ławce trenerskiej Norwida trwa. Kolejne zmiany!

 

- Aluron CMC Warta Zawiercie chce mnie, a ja chcę Aluronu CMC Warty Zawiercie. Zostaję do 2029 roku. To mój jedyny komentarz w tej sprawie - powiedział Kwolek w najnowszym filmiku opublikowanym w mediach społecznościowych klubu. 

 

Przypomnijmy, że wcześniej kontrakt z zespołem "Jurajskich Rycerzy" również do 2029 roku przedłużył Michał Winiarski.

 

Kwolek pierwsze kroki stawiał z Jastrzębskim Węglu. Później reprezentował SMS PZPS Spałę, AZS Politechnikę Warszawską, Verva Warszawa Orlen Paliwa, Projekt Warszawa, a w 2022 roku przeniósł się do Zawiercia.

 

Przyjmujący ma w dorobku również sukcesy reprezentacyjne. Jest mistrzem świata z 2018 roku i wicemistrzem z 2022 roku. W jego gablocie znajdują się również dwa brązowe medale Ligi Narodów (2019, 2022) i srebro Pucharu Świata (2019). 

KP, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
PLUSLIGASIATKÓWKA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: A. Carraro Prosecco Doc Conegliano - Zeren SK. Skrót meczu
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 