Polski mistrz świata zostaje w drużynie! Klub z PlusLigi właśnie to ogłosił
Bartosz Kwolek przedłużył kontrakt z Aluronem CMC Wartą Zawiercie. Przyjmujący, który broni barw "Jurajskich Rycerzy" od trzech lat, pozostanie w klubie przynajmniej do 2029 roku.
28-letni siatkarz gra dla Warty od 2022 roku. Wywalczył z nią dwa srebrne medale PlusLigi, Puchar i Superpuchar Polski oraz srebrny medal Ligi Mistrzów.
- Aluron CMC Warta Zawiercie chce mnie, a ja chcę Aluronu CMC Warty Zawiercie. Zostaję do 2029 roku. To mój jedyny komentarz w tej sprawie - powiedział Kwolek w najnowszym filmiku opublikowanym w mediach społecznościowych klubu.
Przypomnijmy, że wcześniej kontrakt z zespołem "Jurajskich Rycerzy" również do 2029 roku przedłużył Michał Winiarski.
Kwolek pierwsze kroki stawiał z Jastrzębskim Węglu. Później reprezentował SMS PZPS Spałę, AZS Politechnikę Warszawską, Verva Warszawa Orlen Paliwa, Projekt Warszawa, a w 2022 roku przeniósł się do Zawiercia.
Przyjmujący ma w dorobku również sukcesy reprezentacyjne. Jest mistrzem świata z 2018 roku i wicemistrzem z 2022 roku. W jego gablocie znajdują się również dwa brązowe medale Ligi Narodów (2019, 2022) i srebro Pucharu Świata (2019).