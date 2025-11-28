Polski mistrz świata zostaje w drużynie! Klub z PlusLigi właśnie to ogłosił

28-letni siatkarz gra dla Warty od 2022 roku. Wywalczył z nią dwa srebrne medale PlusLigi, Puchar i Superpuchar Polski oraz srebrny medal Ligi Mistrzów.

- Aluron CMC Warta Zawiercie chce mnie, a ja chcę Aluronu CMC Warty Zawiercie. Zostaję do 2029 roku. To mój jedyny komentarz w tej sprawie - powiedział Kwolek w najnowszym filmiku opublikowanym w mediach społecznościowych klubu.

Przypomnijmy, że wcześniej kontrakt z zespołem "Jurajskich Rycerzy" również do 2029 roku przedłużył Michał Winiarski.

Kwolek pierwsze kroki stawiał z Jastrzębskim Węglu. Później reprezentował SMS PZPS Spałę, AZS Politechnikę Warszawską, Verva Warszawa Orlen Paliwa, Projekt Warszawa, a w 2022 roku przeniósł się do Zawiercia.

Przyjmujący ma w dorobku również sukcesy reprezentacyjne. Jest mistrzem świata z 2018 roku i wicemistrzem z 2022 roku. W jego gablocie znajdują się również dwa brązowe medale Ligi Narodów (2019, 2022) i srebro Pucharu Świata (2019).

KP, Polsat Sport