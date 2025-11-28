Premier obiecał premię reprezentacji. Jest jeden warunek

Julian CieślakPiłka nożna

Kosowo w marcowych barażach eliminacji mistrzostw świata zagra nie tylko o awans na turniej. Na stole leżą również wielkie pieniądze.

Piłkarze świętujący bramkę na boisku.
fot. PAP/EPA
Premier obiecał premię reprezentacji. Jest jeden warunek

Kosowo z bardzo dobrej strony pokazało się w rundzie głównej eliminacji mistrzostw świata 2026. Podopieczni Franco Fody zajęli drugie miejsce w grupie, wyprzedzając Słowenię i Szwecję, a ustępując jedynie Szwajcarii.

 

W barażach Kosowo trafiło do ścieżki numer 3. W pierwszym spotkaniu zmierzy się ze Słowacją. W przypadku zwycięstwa, w decydującym starciu rywalem ekipy z Bałkanów będzie Turcja lub Rumunia.

 

Piłkarzy reprezentacji Kosowa zmotywować postanowił premier kraju Albin Kurti. Ten zapowiedział sowitą premię. Za triumf w półfinale zawodnicy otrzymają do podziału 500 tysięcy euro. W razie awansu na mundial - kolejny milion.

 

Baraże kwalifikacji do mistrzostw świata odbędą się 26 i 31 marca. O przepustkę powalczy też Polska, która zagra z Albanią, a później z Ukrainą lub Szwecją.

