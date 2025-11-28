W drugim meczu grupy Łotwa, piąta drużyna MŚ 2023, przegrała sensacyjnie z Holandią w Rydze 78:86.

Polacy walczą o trzeci udział w mundialu. W 1967 r. zajęli piątą lokatę w Urugwaju, a w 2019 r. w Chinach uplasowali się na ósmym miejscu.

Drużyny europejskie - 32 uczestników (w tym ośmiu z prekwalifikacji) rywalizują w ośmiu czterozespołowych grupach o 12 miejsc. Walka o mundial w Katarze (27 sierpnia - 12 września 2027) jest dwuetapowa. Pierwsza faza trwa od listopada i zakończy się w lipcu 2026 r.

Awans do drugiego etapu wywalczą po trzy najlepsze zespoły, które stworzą nowe cztery grupy krzyżując się z rywalami według klucza: A i B (gr. I), C i D (gr. J), E i F (gr. K), G i H (gr. L). Potencjalni rywale Biało-Czerwonych w drugim etapie to zespoły z grupy E, w której znalazły się: Niemcy, Izrael, Cypr i zwycięzca prekwalifikacji z grupy D. W tym etapie walka potrwa od sierpnia 2026 do marca 2027. Awans do MŚ wywalczą po trzy najlepsze zespoły z czterech grup z II etapu.

Wyniki i tabela grupy F po 1. kolejce:

Polska - Austria 90:78 (22:18, 21:21, 26:21, 21:18)

Łotwa - Holandia 78:86 (12:26, 17:22, 21:17, 28:21)

Tabela el. MŚ. Na którym miejscu są Polacy?

(punkty, mecze, zwycięstwa, porażki, kosze)



1. Polska 2 1 1 0 90:78

2. Holandia 2 1 1 0 86:78

3. Łotwa 1 1 0 1 78:86

4. Austria 1 1 0 1 78:90

PAP