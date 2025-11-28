Tabela mistrzostw świata. Na którym miejscu jest reprezentacja Polski?
W piątkowych meczach mistrzostw świata piłkarek ręcznych w grupie F Polska wygrała z Chinami 36:20, a Francja z Tunezją 43:18. Turniej w Niemczech i Holandii potrwa do 14 grudnia. Jak wygląda tabela "polskiej" grupy?
Daria Michalak
W turnieju biorą udział 32 drużyny podzielone na osiem grup. Polki grają w ’s-Hertogenbosch.
Do rundy zasadniczej awansują po trzy zespoły. Z polskiej grupy połączą się one z drużynami z grającej w Rotterdamie grupy E (Holandia, Austria, Argentyna, Egipt).
Wyniki:
Francja - Tunezja 43:18 (21:12)
Tabela:
(mecze, zwycięstwa, remisy, porażki, bramki, punkty)
1. Francja 1 1 0 0 43:18 2
2. Polska 1 1 0 0 36:20 2
3. Chiny 1 0 0 1 20:36 0
4. Tunezja 1 0 0 1 18:43 0
