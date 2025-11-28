Tabela mistrzostw świata. Na którym miejscu jest reprezentacja Polski?

Piłka ręczna

W piątkowych meczach mistrzostw świata piłkarek ręcznych w grupie F Polska wygrała z Chinami 36:20, a Francja z Tunezją 43:18. Turniej w Niemczech i Holandii potrwa do 14 grudnia. Jak wygląda tabela "polskiej" grupy?

Zawodniczka piłki ręcznej w biało-czerwonej koszulce z numerem 40 skacze do rzutu.
fot. PAP
Daria Michalak

W turnieju biorą udział 32 drużyny podzielone na osiem grup. Polki grają w ’s-Hertogenbosch.

 

Do rundy zasadniczej awansują po trzy zespoły. Z polskiej grupy połączą się one z drużynami z grającej w Rotterdamie grupy E (Holandia, Austria, Argentyna, Egipt).

 

Wyniki:


Polska - Chiny 36:20 (15:12)

Francja - Tunezja 43:18 (21:12)

 

Tabela:
(mecze, zwycięstwa, remisy, porażki, bramki, punkty)

 

1. Francja 1 1 0 0 43:18 2
2. Polska 1 1 0 0 36:20 2
3. Chiny 1 0 0 1 20:36 0
4. Tunezja 1 0 0 1 18:43 0

PIŁKA RĘCZNAREPREZENTACJA KOBIET
