Gdzie obejrzeć mecz PGE Budowlani Łódź - ŁKS Commercecon Łódź?

Tauron Liga: PGE Budowlani Łódź - ŁKS Commercecon Łódź. Transmisja TV i stream online
PGE Budowlani Łódź i ŁKS Commercecon Łódź zmierzą się ze sobą w hitowym spotkaniu ósmej kolejki Tauron Ligi. Kto zwycięży w derbach Łodzi? Transmisja meczu PGE Budowlani Łódź - ŁKS Commercecon Łódź w sobotę w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Extra 2 oraz na platformie Polsat Box Go.
Oba zespoły przystępują do derbów Łodzi podrażnione porażkami w poprzedniej serii gier. Budowlani przegrali z rewelacyjnie spisującymi się siatkarkami z Opola. Z kolei ŁKS nie sprostał coraz lepiej dysponowanej drużynie z Bielska-Białej.
Obie drużyny sąsiadują ze sobą w tabeli. O jedną pozycję wyżej plasują się Budowlani, ale rozegrali siedem spotkań, a ŁKS sześć. Czy po zakończeniu derbów Łodzi sytuacja się zmieni?
Transmisja meczu PGE Budowlani Łódź - ŁKS Commercecon Łódź w sobotę w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Extra 2 oraz na platformie Polsat Box Go. Początek o godzinie 17:20.