Gdzie obejrzeć mecz PGE Budowlani Łódź - ŁKS Commercecon Łódź?

Oba zespoły przystępują do derbów Łodzi podrażnione porażkami w poprzedniej serii gier. Budowlani przegrali z rewelacyjnie spisującymi się siatkarkami z Opola. Z kolei ŁKS nie sprostał coraz lepiej dysponowanej drużynie z Bielska-Białej.



ZOBACZ TAKŻE: Amerykańska siatkarka imponuje talentem! Czy jej gwiazda rozbłyśnie w Polsce?

Obie drużyny sąsiadują ze sobą w tabeli. O jedną pozycję wyżej plasują się Budowlani, ale rozegrali siedem spotkań, a ŁKS sześć. Czy po zakończeniu derbów Łodzi sytuacja się zmieni?

Transmisja meczu PGE Budowlani Łódź - ŁKS Commercecon Łódź w sobotę w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Extra 2 oraz na platformie Polsat Box Go. Początek o godzinie 17:20.

KP, Polsat Sport