Trener Jagiellonii postawił jasny cel. "Nie chciałbym patrzeć minimalistycznie"

Jagiellonia wygrała 1:0 (0:0), po bramce w 51. min. Afimico Pululu. Jej obecny bilans w fazie ligowej LK, to dwa zwycięstwa i dwa remisy. Oznacza to prawie pewny udział co najmniej w barażu o awans do 1/8 finału tych rozgrywek.

Do rozegrania drużyna z Białegostoku ma jeszcze mecze z Rayo Vallecano i AZ Alkmaar. Na razie oba te zespoły są niżej od Jagiellonii w tabeli Ligi Konferencji po czterech ligowych kolejkach.

- Cieszymy się, że wygraliśmy to bardzo ważne spotkanie - mówił Siemieniec na pomeczowej konferencji prasowej. Jak zauważył, w pierwszej połowie jego piłkarzom brakowało lepszych decyzji czy jakości, np. w podaniach, choć stwarzali oni zagrożenie pod bramką fińskiej drużyny. W jego ocenie, w drugiej połowie, po strzeleniu bramki przez Jagiellonię, co prawda więcej piłkę miał przeciwnik, ale nie stwarzał sytuacji.

- Brakowało nam strzelenia bramki na 2:0 - mówił Siemieniec. Jak dodał, wtedy nie byłoby takiej nerwowości.

Dodał, że jeśli rzeczywiście już teraz okaże się z wyliczeń, iż jego drużyna na pewno zagra w LK po zimowej przerwie (wtedy odbędą się mecze barażowe o awans do 1/8 finału, a następnie już mecze tej fazy), da to zespołowi spokój psychiczny w przygotowaniach do dwóch ostatnich meczów fazy ligowej LK.

- Ale nie chciałbym patrzeć minimalistycznie, bo jeszcze sześć punktów leży na boisku. To są dwa zwycięstwa, budowanie swojej pozycji w Europie, dwa bardzo fajne, prestiżowe mecze z dużymi firmami, oczywiście też pieniążki, które można zarobić i ewentualna walka o „ósemkę” - powiedział szkoleniowiec Jagiellonii.

Dodał, że celem minimum klubu w rozgrywkach europejskich było danie sobie szansy gry po zimowej przerwie. - Ale chcemy zrobić wszystko, żeby zdobyć na koniec czternaście punktów. Tyle punktów dawałoby nam „ósemkę” - powiedział Siemieniec.

Transmisja wszystkich meczów Jagiellonii w fazie ligowej Ligi Konferencji na sportowych antenach Polsatu oraz online na Polsat Box Go.

PAP