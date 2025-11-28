Trener Jagiellonii postawił jasny cel. "Nie chciałbym patrzeć minimalistycznie"

Trener Jagiellonii Adrian Siemieniec nie ukrywał po meczu z fińskim KuPS Kuopio, że cieszy się ze zwycięstwa, ale zaznaczył, że w tej fazie Ligi Konferencji zostały jeszcze dwa mecze. - Jeszcze sześć punktów leży na boisku - mówił szkoleniowiec. Jagiellonia dotąd zdobyła w LK osiem punktów.

Jagiellonia wygrała 1:0 (0:0), po bramce w 51. min. Afimico Pululu. Jej obecny bilans w fazie ligowej LK, to dwa zwycięstwa i dwa remisy. Oznacza to prawie pewny udział co najmniej w barażu o awans do 1/8 finału tych rozgrywek.

 

Do rozegrania drużyna z Białegostoku ma jeszcze mecze z Rayo Vallecano i AZ Alkmaar. Na razie oba te zespoły są niżej od Jagiellonii w tabeli Ligi Konferencji po czterech ligowych kolejkach.

 

- Cieszymy się, że wygraliśmy to bardzo ważne spotkanie - mówił Siemieniec na pomeczowej konferencji prasowej. Jak zauważył, w pierwszej połowie jego piłkarzom brakowało lepszych decyzji czy jakości, np. w podaniach, choć stwarzali oni zagrożenie pod bramką fińskiej drużyny. W jego ocenie, w drugiej połowie, po strzeleniu bramki przez Jagiellonię, co prawda więcej piłkę miał przeciwnik, ale nie stwarzał sytuacji.

 

- Brakowało nam strzelenia bramki na 2:0 - mówił Siemieniec. Jak dodał, wtedy nie byłoby takiej nerwowości.

 

Dodał, że jeśli rzeczywiście już teraz okaże się z wyliczeń, iż jego drużyna na pewno zagra w LK po zimowej przerwie (wtedy odbędą się mecze barażowe o awans do 1/8 finału, a następnie już mecze tej fazy), da to zespołowi spokój psychiczny w przygotowaniach do dwóch ostatnich meczów fazy ligowej LK.

 

- Ale nie chciałbym patrzeć minimalistycznie, bo jeszcze sześć punktów leży na boisku. To są dwa zwycięstwa, budowanie swojej pozycji w Europie, dwa bardzo fajne, prestiżowe mecze z dużymi firmami, oczywiście też pieniążki, które można zarobić i ewentualna walka o „ósemkę” - powiedział szkoleniowiec Jagiellonii.

 

Dodał, że celem minimum klubu w rozgrywkach europejskich było danie sobie szansy gry po zimowej przerwie. - Ale chcemy zrobić wszystko, żeby zdobyć na koniec czternaście punktów. Tyle punktów dawałoby nam „ósemkę” - powiedział Siemieniec.

 

Transmisja wszystkich meczów Jagiellonii w fazie ligowej Ligi Konferencji na sportowych antenach Polsatu oraz online na Polsat Box Go.

 

