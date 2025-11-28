Trzęsienie ziemi na ławce trenerskiej Norwida trwa. Kolejne zmiany!

Przemeblowanie w Częstochowie trwa już od jakiegoś czasu. 19 listopada z funkcją pierwszego szkoleniowca drużyny pożegnał się Guillermo Falasca. W ślad za trenerem kilka dni później poszedł libero częstochowskiego zespołu, Mateusz Masłowski.

W czwartek poinformowano, że nowym selekcjonerem ekipy spod Jasnej Góry został Ljubomir Travica. 71-latek w przeszłości z sukcesami prowadził m.in. Asseco Resovię Rzeszów.

Dzień później na jaw wyszły kolejne fakty. W najnowszym wpisie Norwida zakomunikowano, że zakończono współpracę z tymczasowym szkoleniowcem, Roberto Cocconim.

"KS Norwid Częstochowa informuje, że z dniem 27 listopada 2025 roku zakończyła się współpraca z drugim trenerem, Roberto Cocconi. Obowiązki drugiego trenera przejmuje Juan Mendez, dotychczasowy statystyk Steam Hemarpol Politechniki Częstochowa" - napisano.

W kolejnym spotkaniu PlusLigi Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa na wyjeździe zmierzy się z JSW Jastrzębskim Węglem.

KP, Polsat Sport