Bojkotują losowanie MŚ 2026! Uczestnik mundialu nie poleci do USA

Według irańskich mediów jednym z Irańczyków, który nie dostał zgody na wjazd na teren Stanów Zjednoczonych, jest szef tamtejszej federacji piłkarskiej (FFIRI) Mehdi Taj. Wizę otrzymali natomiast selekcjoner Amir Ghalenoei oraz trzech innych członków delegacji.





Zdaniem Taja władze USA uniemożliwiły mu przyjazd na ceremonię w Waszyngtonie z powodów politycznych. Rzecznik FFIRI potwierdził na antenie krajowej telewizji, że żaden z przedstawicieli Iranu nie pojawi się w stolicy USA, o czym poinformowano już Międzynarodową Federację Piłki Nożnej (FIFA).

USA są jednymi ze współgospodarzy mundialu, który zostanie rozegrany 11 czerwca - 19 lipca 2026. Pozostali to Kanada i Meksyk. Iran zakwalifikował się do turnieju finałowego po raz czwarty z rzędu

ST, PAP