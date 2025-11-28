Udana inauguracja Polek na MŚ! Rywalki bez szans

Dotychczas obie nacje mierzyły się ze sobą 24-krotnie i bilans jest zdecydowanie korzystny dla Polek, który wygrały aż 20-krotnie, trzykrotnie remisując i tylko raz przegrywając.

Podopieczne Arne Senstada znalazły się w grupie z Chinkami, Tunezyjkami oraz faworytkami, obrończyniami tytułu - Francuzkami.

Azjatki lepiej rozpoczęły to piątkowe spotkanie, obejmując prowadzenie 2:0, a następnie 3:1. Był to jednak chwilowy zryw Chinek. W dalszej fazie rywalizacji Polki szybko odrobiły straty i odskoczyły na kilka bramek. Do przerwy Biało-Czerwone prowadziły 15:12, chociaż w pewnym momencie było już 14:8.

ZOBACZ TAKŻE: Jest skład Polek na MŚ! "Stoi się przed wieloma dylematami"

W drugiej połowie Biało-Czerwone postarały się o jeszcze wyższe prowadzenie. Liderką zespołu była Magda Balsam. Gdy na tablicy świetlnej widniał rezultat 23:16, a niedługo później 31:18, było jasne, kto zacznie turniej od zwycięstwa. Nasze szczypiornistki wykorzystywały każdy błąd przeciwniczek, świetnie spisując się w obronie i kontratakach. Brylowały m.in. Daria Michalak, Natalia Janas i Dagmara Nocuń.

Ostatecznie polski zespół wygrał aż 36:20 i uczynił ważny krok w stronę awansu do kolejnej rundy mistrzostw. Kolejny mecz ekipa Senstada zagra 30 listopada z Tunezją, a następnie 2 grudnia zmierzy się z Francją. Awans do następnej fazy wywalczą trzy najlepsze drużyny, natomiast team z ostatniej lokaty zagra o miejsca 25-32.

MVP spotkania została wybrana Balsam.

Polska - Chiny 36:20 (15:12)

Polska: Adrianna Płaczek, Paulina Wdowiak – Aleksandra Olek 1, Monika Kobylińska 3, Natalia Janas 3, Aleksandra Rosiak 2, Katarzyna Cygan 4, Magda Balsam 9, Natalia Pankowska 1, Joanna Granicka 2, Natalia Nosek 1, Daria Michalak 4, Karolina Kochaniak, Paulina Uścinowicz 4, Nikola Głębocka, Dagmara Nocuń 2.

Chiny: Chang Lu, Sitong Huang - Fengying Pan 3, Siyu Zhang, Jing Liang, Zifan Shi 4, Chan Liu 7, Xinzin Wei, Jingjing Wang, Ziyi Zhuo, Pinping Zhang 1, Yuanmeng Li, Wenna Qu 2, Xuedan Liu 1, Ziai Li, Yuting Liu 2.

Karne minuty: Polska – 2, Chiny – 6. Sędziowały Bruna Correa, Renata Correa (Brazylia).

Polsat Sport