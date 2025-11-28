UEFA nie miała litości. Wysoka kara za zachowanie kibiców

Piłka nożna

UEFA nałożyła grzywnę w wysokości 40 tysięcy euro na Atletico Madryt za niewłaściwe zachowanie kibiców tego klubu podczas wyjazdowego meczu z Arsenalem Londyn w piłkarskiej Lidze Mistrzów 21 października.

Trener Atletico Madryt Diego Simeone na boisku
fot. PAP/EPA
UEFA nie miała litości. Wysoka kara za zachowanie kibiców

30 tysięcy euro kary nałożono za zachowania rasistowskie, a kolejne 10 tysięcy za rzucanie przedmiotów na murawę.

 

Dodatkowo orzeczono, ale w zawieszeniu na rok, karę zakazu wyjazdowego kibiców Atletico na jeden mecz.

 

Atletico przegrało w Londynie 0:4. 

LIGA MISTRZÓWPIŁKA NOŻNA
