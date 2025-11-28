UEFA nie miała litości. Wysoka kara za zachowanie kibiców
UEFA nałożyła grzywnę w wysokości 40 tysięcy euro na Atletico Madryt za niewłaściwe zachowanie kibiców tego klubu podczas wyjazdowego meczu z Arsenalem Londyn w piłkarskiej Lidze Mistrzów 21 października.
30 tysięcy euro kary nałożono za zachowania rasistowskie, a kolejne 10 tysięcy za rzucanie przedmiotów na murawę.
Dodatkowo orzeczono, ale w zawieszeniu na rok, karę zakazu wyjazdowego kibiców Atletico na jeden mecz.
Atletico przegrało w Londynie 0:4.
