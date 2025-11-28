Tauron Liga: #VolleyWrocław - Metalkas Pałac Bydgoszcz. Relacja live i wynik na żywo

#VolleyWrocław po siedmiu kolejkach zajmuje przedostatnie miejsce w tabeli Tauron Ligi z dorobkiem pięciu punktów. Wrocławianki wygrały zaledwie jeden mecz - 3:0 na inaugurację z EcoHarpoon Nowel LOS Nowy Dwór Mazowiecki, którego wyprzedzają w tabeli. Sześć kolejnych spotkań przyniosło porażki, ostatnia to 0:3 u siebie z Developresem Rzeszów.

Zobacz także: Tauron Liga siatkarek. Transmisje TV i stream online - 8. kolejka. Gdzie oglądać mecze?

Metalkas Pałac Bydgoszcz wywalczył dotychczas 10, wygrał cztery spotkania, a w dwóch poniósł porażki. Bydgoszczanki w poprzedniej kolejce pokonały na własnym terenie Lotto Chemika Police 3:1.

Drużyna z Wrocławia w historii rozegrała już czterdzieści ligowych spotkań Pałacem. Wygrała 23, w 17 lepsza była ekipa z Bydgoszczy. W poprzednim sezonie #VolleyWrocław wygrał na wyjeździe 3:1, ale przegrał u siebie 2:3.

Relacja live i wynik na żywo z meczu #VolleyWrocław - Metalkas Pałac Bydgoszcz w piątek 28 listopada o godzinie 17.30 na Polsatsport.pl.

RM, Polsat Sport