Ważą się losy polskich klubów w LK! Jak wygląda ich sytuacja?

Czwartkowe spotkania Ligi Konferencji przyniosły pozytywne wyniki dla większości polskich zespołów. Trzy z nich odniosły bowiem zwycięstwa: Raków Częstochowa pokonał 4:1 Rapid Wiedeń, Lech Poznań zwyciężył 2:0 nad Lausanne-Sport, a Jagiellonia Białystok okazała się lepsza 1:0 od KuPS. Jedynie Legia Warszawa musiała uznać wyższość rywala - Sparta Praga triumfowała 1:0.

Wiktorie polskich ekip poprawiły ich sytuację w tabeli Ligi Konferencji. W najlepszym położeniu znajduje się Raków. Podopieczni Marka Papszuna plasują się na szóstym miejscu z ośmioma punktami, podczas gdy TOP 8 bezpośrednio awansuje do 1/8 finału. Częstochowianie są zatem na dobrej drodze. Na dodatek, pozostały im spotkania z teoretycznie słabszymi przeciwnikami. Mowa o Zrinjskim Mostar i Omonii Nikozja.

Zaraz za czołową ósemką jest Jagiellonia. Zajmujący dziewiątą pozycję zespół Adriana Siemieńca również ma na swoim koncie osiem "oczek", co już powinno dać miejsce w 1/16 finału. "Duma Podlasia" włączyła się też do walki o TOP 8. Zadanie nie będzie jednak łatwe. Białostoczanie zagrają bowiem jeszcze z Rayo Vallecano i AZ Alkmaar.

Spod topora ucieka Lech Poznań. "Kolejorz" odniósł drugie zwycięstwo w tej edycji rozgrywek, co znacznie wpłynęło na jego notowania. Aktualnie drużyna prowadzona przez Nielsa Frederiksena okupuje 16. lokatę z sześcioma punktami. Zdecydują starcia z 1. FSV Mainz 05 i Sigmą Ołomuniec.

Najmniej kolorowo wygląda sytuacja Legii. Stołeczny klub na ten moment znajduje się poza strefami premiowanymi awansem. Trzy "oczka" dają 28. miejsce. Strata do 24. Rijeki wynosi dwa punkty. Warszawianie próbować gonić stawkę będą w meczach z Noah i Lincolnem.

Wszystko jasne, jeśli chodzi o fazę zasadniczą Ligi Konferencji, stanie się w grudniu. Ostatnie dwie serie gier odbędą się 11. i 18. dnia tego miesiąca.

Transmisje meczów Ligi Konferencji na sportowych antenach Polsatu i online na Polsat Box Go.