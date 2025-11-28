Widzew ograł Piasta. Pierwszy gol Zeqiriego

Gliwiczanie ofensywnie zaczęli mecz. Golkiper Widzewa z kłopotami obronił strzał głową Giermana Barkowskiego, po chwili ze świetnej pozycji spudłował Jason Lokilo. Prowadzenie objęli jednak przyjezdni. Po błędzie defensywy Piasta w sytuacji sam z Frantiskiem Plachem znalazł się Angel Baena. Golkiper Piasta sfaulował rywala, sędzia podyktował rzut karny, którego na gola zamienił Sebastian Bergier.

Drugą część otworzył silnym uderzeniem z dystansu pomocnik Piasta Grzegorz Tomasiewicz. Piłka przeleciała niedaleko słupka. Znów jednak powody do radości mieli kibice gości. Co prawda Plach obronił ekwilibrystyczne uderzenie Bergiera z czterech metrów, ale kilkadziesiąt sekund później skapitulował. Bartłomiej Pawłowski dośrodkował z rzutu rożnego wprost na głową niepilnowanego Andiego Zeqiriego i było 0:2.

Wynik się już nie zmienił. Widzew wygrał 2:0.

Piast Gliwice - Widzew Łódź 0:2 (0:1)

Bramki: 0:1 Sebastian Bergier (22-karny), 0:2 Andi Zeqiri (54-głową).

Piast Gliwice: Frantisek Plach - Emmanuel Twumasi (82. Filip Borowski), Juande Rivas, Igor Drapiński, Jakub Lewicki - Erik Jirka, Patryk Dziczek, Jason Lokilo (58. Jorge Felix), Grzegorz Tomasiewicz (70. Quentin Boisgard), Hugo Vallejo (58. Leandro Sanca) - Gierman Barkowskij (58. Adrian Dalmau).

Widzew Łódź: Maciej Kikolski - Stelios Andreou, Mateusz Żyro, Ricardo Visus, Samuel Kozlovsky - Angel Baena (82. Marcel Krajewski), Juljan Shehu, Lindon Selahi (71. Szymon Czyż), Bartłomiej Pawłowski (90+1. Marek Hanousek) - Andi Zeqiri (82. Antoni Klukowski), Sebastian Bergier.

Żółte kartki: Jason Lokilo - Ricardo Visus, Angel Baena, Maciej Kikolski.

Sędzia: Jarosław Przybył (Kluczbork). Widzów: 5 402.

PAP