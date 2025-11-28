Wygrywał etapy Tour de Pologne, teraz stanął przed sądem. Znany kolarz skazany
Kolumbijski kolarz Fernando Gaviria, który w 2016 i 2021 roku wygrał łącznie trzy etapy wyścigu Tour de Pologne, został skazany w Monako na dwa miesiące pozbawienia wolności w zawieszeniu oraz ma dwuletni zakaz prowadzenia pojazdów. Powodem była październikowa jazda samochodem pod wpływem alkoholu.
Wygrywał etapy Tour de Pologne, teraz stanął przed sądem. Znany kolarz skazany
31-letni Gaviria w 2015 i 2016 roku zdobywał złote medale mistrzostw świata w kolarstwie torowym, w konkurencji omnium.
W Tour de Pologne dwa etapy wygrał w 2016 roku i jeden w 2021. W dorobku ma także dwa etapowe zwycięstwa w Tour de France i pięć w Giro d'Italia. W Giro 2017 wygrał klasyfikację punktową.
W ostatnich sezonach niczym się nie wyróżniał. W 2026 będzie się ścigał w barwach hiszpańskiej ekipy Caja Rural–Seguros RGA.Przejdź na Polsatsport.pl
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Barbara Jęchorek i Wiktoria Kalinowska: Mamy nadzieję, że powalczymy o medal