Wygrywał etapy Tour de Pologne, teraz stanął przed sądem. Znany kolarz skazany

Kolumbijski kolarz Fernando Gaviria, który w 2016 i 2021 roku wygrał łącznie trzy etapy wyścigu Tour de Pologne, został skazany w Monako na dwa miesiące pozbawienia wolności w zawieszeniu oraz ma dwuletni zakaz prowadzenia pojazdów. Powodem była październikowa jazda samochodem pod wpływem alkoholu.

Kolarz w niebieskim stroju jedzie na rowerze wśród tłumu widzów.
fot. PAP/EPA
31-letni Gaviria w 2015 i 2016 roku zdobywał złote medale mistrzostw świata w kolarstwie torowym, w konkurencji omnium.

 

W Tour de Pologne dwa etapy wygrał w 2016 roku i jeden w 2021. W dorobku ma także dwa etapowe zwycięstwa w Tour de France i pięć w Giro d'Italia. W Giro 2017 wygrał klasyfikację punktową.

 

W ostatnich sezonach niczym się nie wyróżniał. W 2026 będzie się ścigał w barwach hiszpańskiej ekipy Caja Rural–Seguros RGA.

