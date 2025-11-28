Zapadła decyzja po meczu Rakowa. Trener zwolniony

Jakub ŻelepieńPiłka nożna

Trener Peter Stoeger został zwolniony z Rapidu Wiedeń - ogłosił klub wicelidera austriackiej ekstraklasy dzień po porażce z Rakowem Częstochowa 1:4 w piłkarskiej Lidze Konferencji. Jego obowiązki przejmie tymczasowo Stefan Kulovits.

Dwóch mężczyzn w strojach sportowych rozmawia, jeden z nich ma rękę na ramieniu drugiego.
fot. Polsat Sport
Zapadła decyzja po meczu Rakowa. Trener zwolniony

Stoeger został zatrudniony w Rapidzie przed obecnym sezonem i poprowadził klub w łącznie 27 spotkaniach o stawkę. W fazie ligowej LK jego podopieczni przegrali jednak wszystkie cztery mecze - w tym z Rakowem i Lechem Poznań po 1:4 - i są na ostatnim miejscu, bez punktu jako jedyni w tych rozgrywkach.

 

ZOBACZ TAKŻE: Bojkotują losowanie MŚ 2026! Uczestnik mundialu nie poleci do USA

 

Wraz ze Stoegerem, byłym trenerem m.in. FC Koeln i Borussii Dortmund, klub opuści też asystent Thomas Sageder.

 

- To bardzo trudna decyzja, bo cenię Petera Stoegera i Thomasa Sagedera za ich profesjonalizm i charakter. Nasze losy w ostatnich tygodniach sprawiły jednak, że te zwolnienia są konieczne - wyjaśnił prezes Markus Katzer.

 

W krajowej ekstraklasie Rapidowi wiedzie się lepiej. Po 14 kolejkach jest wiceliderem. Zgromadził 24 punkty i ma jeden straty do RB Salzburg.

Przejdź na Polsatsport.pl
LIGA KONFERENCJIPIŁKA NOŻNA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Jagiellonia Białystok - KuPS 1:0. Gol Afimico Pululu
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 