Zapadła decyzja po meczu Rakowa. Trener zwolniony

Stoeger został zatrudniony w Rapidzie przed obecnym sezonem i poprowadził klub w łącznie 27 spotkaniach o stawkę. W fazie ligowej LK jego podopieczni przegrali jednak wszystkie cztery mecze - w tym z Rakowem i Lechem Poznań po 1:4 - i są na ostatnim miejscu, bez punktu jako jedyni w tych rozgrywkach.

ZOBACZ TAKŻE: Bojkotują losowanie MŚ 2026! Uczestnik mundialu nie poleci do USA

Wraz ze Stoegerem, byłym trenerem m.in. FC Koeln i Borussii Dortmund, klub opuści też asystent Thomas Sageder.

- To bardzo trudna decyzja, bo cenię Petera Stoegera i Thomasa Sagedera za ich profesjonalizm i charakter. Nasze losy w ostatnich tygodniach sprawiły jednak, że te zwolnienia są konieczne - wyjaśnił prezes Markus Katzer.

W krajowej ekstraklasie Rapidowi wiedzie się lepiej. Po 14 kolejkach jest wiceliderem. Zgromadził 24 punkty i ma jeden straty do RB Salzburg.