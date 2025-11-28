Zdobyła dziewięć bramek dla reprezentacji Polski. Teraz skomentowała zwycięstwo kadry

- Myślę, że początek był nerwowy. Po prostu nie mogłyśmy się już doczekać startu tych mistrzostw i byłyśmy bardzo już zgłodniałe tego, żeby one się wreszcie rozpoczęły. To zawsze są duże emocje - powiedziała.

Balsam dodała, że miała świadomość, że będzie to specyficzny mecz i zespół musi się skupić bardziej na sobie, na swoich celach, na tym, aby to odpowiednio funkcjonowało.

- W pierwszej połowie grałyśmy tak trochę góra-dół, góra-dół. Na koniec wygrałyśmy, więc to się liczy. Wiadomo, analiza będzie, bo myślę, że trener tego nie przepuści - dodała, zaznaczając, że „zespół idzie teraz po kolejne zwycięstwa”.

Prawoskrzydłowa podkreśliła, że polska reprezentacja górowała nad Azjatkami we wszystkich elementach gry. Kluczem była jednak obrona, która pozwoliła wyprowadzić wiele kontr.

- W drugiej połowie wyglądało to tak, że się cieszymy piłką ręczną, że sprawia nam to ogromną radość. Patrzę na pozytywy i tak naprawdę chcę, żeby kadra się cieszyła z tego, że gra na tych mistrzostwach świata - podkreśliła.

Balsam jako nagrodę za tytuł MVP otrzymała zestaw kosmetyków i banner, ale nie wie jeszcze czy oprawi go w ramki. Na pewno zabierze go ze sobą do domu. To pierwsze takie wyróżnienie w jej karierze.

Zdobywczyni dziewięciu bramek nie chciała specjalnie skomentować następnego rywala - Tunezję.

- Dziś chcę się cieszyć z tego, że wygrałyśmy i wygrałyśmy w fajnym stylu. Tak, początek nie był fajny, ale wygrałyśmy, to cieszy. Od jutra skupimy się na następnym rywalu - zadeklarowała.

PAP