Zwycięstwo na początek. Reprezentacja Polski udanie rozpoczęła el. MŚ

Po 10 minutach było tylko 22:18 dla Polski, a po 120 sekundach drugiej kwarty na tablicy wyników widniał remis 26:26 po rzucie za trzy punkty Erola Erseka. Do przerwy Polska prowadziła 43:39.

W przerwie spotkania odbyła się ceremonia oficjalnego zakończenia kariery w reprezentacji A.J. Slaughtera. Amerykanin otrzymał od prezesa PZKosz. Grzegorza Bachańskiego specjalną koszulkę z orzełkiem na piersiach oprawioną jak obraz. Rozegrał w kadrze 92 mecze i zdobył 1078 punktów. To m.in. dzięki niemu biało-czerwoni zajęli czwarte miejsce w Eurobaskecie 2022 i ósme w MŚ 2019 w Chinach. Po raz ostatni zagrał w reprezentacji w lipcu 2024 roku w turnieju kwalifikacji olimpijskich w Walencji (Polska nie awansowała do IO).

Następca Slaughtera, 27-letni koszykarz Rytas Wilno Jerrick Harding spisywał się z minuty na minutę coraz lepiej. Był pewnym punktem drużyny.

W ostatnie kwarcie Polacy mieli wyraźną przewagę. Agresywniej bronili, a Harding trafiał z dystansu. Oprócz 32 punktów miał pięć asyst, dwa przechwyty, dwie zbiórki i tylko jedną stratę. Polska wygrywała po jego rzucie 81:65 (34. minuta) i była to najwyższa przewaga drużyny narodowej w spotkaniu.



Mecz zakończył się zwycięstwem Biało-Czerwonych 90:78.

Polska - Austria 90:78 (22:18, 21:21, 26:21, 21:18)

Polska: Jerrick Harding 32, Mateusz Ponitka 17, Michał Sokołowski 16, Dominik Olejniczak 8, Tomasz Gielo 6, Jakub Szumert 4, Jarosław Zyskowski 3, Przemysław Żołnierewicz 2, Jakub Garbacz 2, Kamil Łączyński 0, Łukasz Kolenda 0, Szymon Zapała 0;

Austria: Sylven Landsberg 20, Erol Ersek 19, Bogic Vujosevic 14, Sebastian Kaferle 6, Renato Poljak 6, Marvin Ogunsipe 6, Daniel Friedrich 3, Edi Patekar 0, Jakob Lohr 0, Timo Lanmuller 0.

Wyniki i tabela grupy F po 1. kolejce:

Łotwa - Holandia 78:86 (12:26, 17:22, 21:17, 28:21)

Tabela



pkt M Z P kosze

1. Polska 2 1 1 0 90:78

2. Holandia 2 1 1 0 86:78

3. Łotwa 1 1 0 1 78:86

4. Austria 1 1 0 1 78:90

KP, PAP