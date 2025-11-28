Zwycięstwo reprezentacji Polski! Cenna wygrana w Gdańsku

Polki po trafieniu w 17. minucie Weroniki Zawistowskiej pokonały w Gdańsku Słowenię 1:0. W meczu z ekipą z Bałkanów zagrała Ewa Pajor, która z powodu kontuzji kolana nie wystąpiła w październikowych, także towarzyskich, potyczkach z Holandią (0:0) i Walią (5:2).

ZOBACZ TAKŻE: Kontrowersyjny właściciel klubu znalazł kozła ofiarnego. Za fatalne wyniki odpowiada... selekcjoner!

Słowenki zrobiły ostatnio bardzo duży postęp i, podobnie jak Biało-Czerwone, na początku czerwca awansowały do dywizji A Ligi Narodów. Początek meczu zdecydowanie należał do przyjezdnych - gospodynie tylko Kindze Szemik mogą zawdzięczać, że nie straciły wówczas gola.

Już w pierwszej minucie 28-letnia bramkarka obroniła strzał z ostrego kąta Zary Kramzar, w 4. minucie nie dała się zaskoczyć z dalszej odległości Larze Prasnikar, a trzy minuty później wygrała pojedynek sam na sam z Mają Sternad. Zresztą przez całe spotkanie Szemik spisywała się bez zarzutu.

W 12. minucie boisko z powodu kontuzji opuściła Milena Kokosz – zastąpiła ją Gabriela Grzybowska. I to właśnie zawodniczka Dijon FCO miała spory udział w zdobyciu bramki.

Pięć minut po wejściu na murawę Grzybowska prostopadle zagrała w pole karne do Weroniki Zawistowskiej, która zdecydowała się na strzał bez przyjęcia i pokonała Zalę Mersnik.

W dalszej fazie spotkania okazji do zdobycia kolejnych bramek z obu stron nie brakowało, ale wynik nie zmienił się.

Dla Polek był to ostatni sprawdzian przed eliminacjami mistrzostw świata. Od marca do czerwca 2026 roku zagrają z Francją, Holandią i Irlandią w dywizji A Ligi Narodów. Zwycięzca grupy awansuje bezpośrednio na mundial, który w 2027 roku odbędzie się w Brazylii. Pozostałe drużyny swojej szansy szukać będą w barażach.

We wtorek o godz. 13.30 Biało-Czerwone zmierzą się jeszcze w towarzyskiej potyczce z Łotwą. To spotkanie także odbędzie się w Gdańsku, ale na innym obiekcie – starym stadionie Lechii. Trenerka Nina Patalon zapowiedziała, że wystąpią w nim głównie młode zawodniczki.

Polska – Słowenia 1:0 (1:0)

Bramka: 1:0 Weronika Zawistowska (17)

Żółta kartka - Słowenia: Zala Kustrin

Polska: Kinga Szemik - Wiktoria Zieniewicz, Emilia Szymczak, Oliwia Woś (46. Weronika Szymaszek), Martyna Wiankowska – Ewelina Kamczyk (86. Patrycja Sarapata), Adriana Achcińska, Milena Kokosz (12. Gabriela Grzybowska) – Paulina Tomasiak (67. Aleksandra Zaremba), Ewa Pajor, Weronika Zawistowska (46. Nadia Krezyman)

KP, PAP