"As Sportu Interii i Polsatu Sport 2025". Bartosz Zmarzlik kontra Pia Skrzyszowska. Oddaj swój głos!

"As Sportu Interii i Polsatu Sport 2025" to plebiscyt, którego zamierzeniem jest wskazanie najlepszego sportowca upływającego roku - zwycięzcę wybierają Czytelnicy Interii Sport w ramach głosowania odbywającego się poprzez specjalnie przygotowane ankiety zamieszczone w serwisie.

W pierwszym etapie zabawy Użytkownicy wskazali najlepszą szesnastkę kandydatów i kandydatek, którzy przeszli następnie do 1/8 finału - teraz ich wybrańców czekają pojedynki w trybie pucharowym.

Bohaterami następnego z nich są żużlowiec Bartosz Zmarzlik oraz lekkoatletka Pia Skrzyszowska. Wybierz swojego faworyta i weź udział w ankiecie!

"As Sportu Interii i Polsatu Sport 2025. Bartosz Zmarzlik kontra Pia Skrzyszowska - kto powinien awansować do kolejnej fazy?

Bartosz Zmarzlik po raz kolejny udowodnił, że należy do grona najlepszych żużlowców wszech czasów. Polak znów sięgnął po tytuł indywidualnego mistrza świata. Ten sezon był jednak inny niż wszystkie, ponieważ Brady Kurtz do ostatnich wyścigów miał realną szansę na prześcignięcie Polaka w klasyfikacji generalnej. Nasz rodak zachował ostatecznie zimną krew, dzięki czemu do domu wrócił z szóstym złotym medalem. I zapewne za rok będzie celował w siódmy tego typu krążek. W PGE Ekstralidze 30-latek także nie zawodził, wraz z ekipą z Lublina ukończył rozgrywki na drugiej lokacie. Indywidualnie z kolei nie miał sobie równych.

Pia Skrzyszowska - zimą była trochę zdenerwowana - jej tata, zarazem i trener Jarosław, zaproponował inny tryb przygotowań, by najlepsza forma przyszła dopiero na docelowe imprezy. I tak się stało, przełom nastąpił podczas halowych mistrzostw Europy w Apeldoorn, tam zawodniczka z Warszawy zdobyła w biegu na 60 m przez płotki brązowy medal (7,83). A dwa tygodnie później w końcu poprawiła rekord Polski, do którego dobierała się przez trzy lata. 7,74 s dało czwarte miejsce, do podium zabrakło 0.003 sekundy, do złota - 0,04 s. Latem było podobnie - długo bez przełomu, aż w końcu pod koniec sezonu on nastąpił. I dał rewelacyjne piąte miejsce w finale mistrzostw świata w biegu na 100 m przez płotki.

fot. Interia Sport Plebiscyt "As Sportu Interii i Polsatu Sport 2025" wyłania sportowca roku

