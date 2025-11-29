"As Sportu Interii i Polsatu Sport 2025". Tomasz Lorek wprost o Idze Świątek
Tenisiści to bardzo mocna grupa w tegorocznej edycji plebiscytu "As Sportu Interii i Polsatu Sport". Ekspert i komentator Polsatu Sport Tomasz Lorek największe szanse na zwycięstwo daje właśnie przedstawicielce tej dyscypliny - Idze Świątek. - Wyjątkowy talent - stwierdził.
Iga Świątek z pewnością jest jedną z faworytek do zwycięstwa w tegorocznej edycji plebiscytu "As Sportu Interii i Polsatu Sport". Szanse na sukces polskiej tenisistki upatruje również ekspert i komentator Polsatu Sport Tomasz Lorek, który wykracza poza aspekty czysto sportowe.
- Iga Świątek to dziewczyna poukładana, żądna perfekcjonizmu. Jest inteligentna poza kortem - widzimy to po jej empatii czy chęci robienia dobra dla dzieciaków - wyjaśnił.
Lorek porównał również Świątek do największych mistrzów w historii tenisa.
- Mało kto, czy to Novak Djoković, czy Roger Federer, czy Rafa Nadal, czy Serena Williams, ma taki bilans w finałach Wielkich Szlemów. Świątek grała w sześciu i we wszystkich triumfowała. Wyjątkowy talent - spuentował.
Plebiscyt "As Sportu Interii i Polsatu Sport 2025" trwa. Świątek pewnie przeszła pierwszy etap, a w 1/8 finału okazała się lepsza od kolarki szosowej Katarzyny Niewiadomej-Phinney.
Sześciokrotna mistrzyni wielkoszlemowa o awans do najlepszej czwórki zmierzy się z lekkoatletką Natalią Bukowiecką.
Cała wypowiedź Tomasza Lorka na temat plebiscytu "As Sportu Interii i Polsatu Sport 2025" w załączonym materiale wideo:
