"As Sportu Interii i Polsatu Sport 2025". Tomasz Lorek wprost o Idze Świątek

Iga Świątek z pewnością jest jedną z faworytek do zwycięstwa w tegorocznej edycji plebiscytu "As Sportu Interii i Polsatu Sport". Szanse na sukces polskiej tenisistki upatruje również ekspert i komentator Polsatu Sport Tomasz Lorek, który wykracza poza aspekty czysto sportowe.

- Iga Świątek to dziewczyna poukładana, żądna perfekcjonizmu. Jest inteligentna poza kortem - widzimy to po jej empatii czy chęci robienia dobra dla dzieciaków - wyjaśnił.

Lorek porównał również Świątek do największych mistrzów w historii tenisa.

- Mało kto, czy to Novak Djoković, czy Roger Federer, czy Rafa Nadal, czy Serena Williams, ma taki bilans w finałach Wielkich Szlemów. Świątek grała w sześciu i we wszystkich triumfowała. Wyjątkowy talent - spuentował.

Plebiscyt "As Sportu Interii i Polsatu Sport 2025" trwa. Świątek pewnie przeszła pierwszy etap, a w 1/8 finału okazała się lepsza od kolarki szosowej Katarzyny Niewiadomej-Phinney.

Sześciokrotna mistrzyni wielkoszlemowa o awans do najlepszej czwórki zmierzy się z lekkoatletką Natalią Bukowiecką.

