Dominacja w hicie PlusLigi! Asseco Resovia wraca na zwycięską ścieżkę

Siatkarze Asseco Resovii nadawali ton wydarzeniom na boisku w pierwszej odsłonie meczu. Przy dobrym przyjęciu, grali skutecznie w ataku i lepiej od rywali prezentowali się w polu serwisowym. Szybko odskoczyli na kilka oczek (7:4), a w środkowej części seta powiększyli różnicę (18:13). Końcówka pod kontrolą gospodarzy - asami popisali się Danny Demyanenko (22:14) i Karol Butryn (24:15), a w ostatniej akcji błąd serwisowy popełnili goście (25:16).

W drugiej osłonie, po wyrównanym początku, poszła punktowa seria rzeszowian od stanu 7:8 do 12:8. Siatkarze Skry nie odpuszczali - poprawili zagrywkę i odrobili straty (14:14), a później uzyskali nawet przewagę (17:19). Końcówkę jednak po swojej myśli rozegrali gospodarze, którzy wygrali trzy ostatnie akcje od stanu 22:22. Dwa ataki skończył Klemen Cebulj, a punktowy blok wyjaśnił sytuację w tym secie (25:22).

Gospodarze przejęli inicjatywę od pierwszych akcji trzeciego seta; Karol Butryn (7:3) i Klemen Cebulj (10:4) zaskoczyli rywali zagrywką. Po takim wstępie rzeszowianie poszli za ciosem. Utrzymywali wyraźną przewagę (15:9) i nie dali już przyjezdnym dojść do głosu. W końcówce wygrali sześć kolejnych akcji (22:11). Mateusz Poręba wywalczył piłkę meczową, a w ostatniej akcji skutecznie zaatakował najlepszy zawodnik tego spotkania - Cebulj (25:14).

Najwięcej punktów: Klemen Cebulj (17), Karol Butryn (12), Danny Demyanenko (10), Artur Szalpuk (9) – Resovia; Arkadiusz Żakieta (8), Antoine Pothron (8) – Skra. Gospodarze byli skuteczniejsi w ataku (67%-46%), lepiej punktowali zagrywką (6–2) oraz blokiem (5–2). MVP: Klemen Cebulj (15/23 = 65% skuteczności + 2 asy).

Asseco Resovia Rzeszów – PGE GiEK Skra Bełchatów 3:0 (25:16, 25:22, 25:14)

Resovia: Mateusz Poręba, Marcin Janusz, Artur Szalpuk, Danny Demyanenko, Karol Butryn, Klemen Cebulj – Erik Shoji (libero) oraz Paweł Zatorski, Dawid Woch. Trener: Massimo Botti.

Skra: Grzegorz Łomacz, Antoine Pothron, Michał Szalacha, Arkadiusz Żakieta, Daniel Chitigoi, Bartłomiej Lemański – Kamil Szymura (libero) oraz Zouheir El Graoui, Kamil Szymendera, Kajetan Kubicki, Bartosz Krzysiek, Maksym Kędzierski (libero), Mateusz Nowak. Trener: Krzysztof Stelmach.

