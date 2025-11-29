Dominacja w hicie PlusLigi! Asseco Resovia wraca na zwycięską ścieżkę

Robert MurawskiSiatkówka

W szlagierowym starciu dziewiątej kolejki PlusLigi Asseco Resovia pokonała PGE GiEK Skrę Bełchatów 3:0. Rzeszowianie rozbili przeciwników w siatkarskim klasyku i wrócili na zwycięską ścieżkę po dwóch porażkach. Skra przegrała po serii sześciu wygranych meczów.

Siatkarz w białej koszulce z czerwonymi i czarnymi pasami, z numerem 19, wykonuje zagrywkę. Obok niego, po lewej, stoi siatkarz w czarnej koszulce z numerem 99.
fot. PAP/Darek Delmanowicz
Zawodnik Asseco Resovii Rzeszów Marcin Janusz i Daniel Chitigoi z PGE GiEK Skry Bełchatów podczas meczu ekstraklasy siatkarzy.

Siatkarze Asseco Resovii nadawali ton wydarzeniom na boisku w pierwszej odsłonie meczu. Przy dobrym przyjęciu, grali skutecznie w ataku i lepiej od rywali prezentowali się w polu serwisowym. Szybko odskoczyli na kilka oczek (7:4), a w środkowej części seta powiększyli różnicę (18:13). Końcówka pod kontrolą gospodarzy - asami popisali się Danny Demyanenko (22:14) i Karol Butryn (24:15), a w ostatniej akcji błąd serwisowy popełnili goście (25:16).

 

Zobacz także: 25:6, 25:8... Dominacja polskiego klubu siatkarskiego w pierwszym meczu Pucharu CEV

 

W drugiej osłonie, po wyrównanym początku, poszła punktowa seria rzeszowian od stanu 7:8 do 12:8. Siatkarze Skry nie odpuszczali - poprawili zagrywkę i odrobili straty (14:14), a później uzyskali nawet przewagę (17:19). Końcówkę jednak po swojej myśli rozegrali gospodarze, którzy wygrali trzy ostatnie akcje od stanu 22:22. Dwa ataki skończył Klemen Cebulj, a punktowy blok wyjaśnił sytuację w tym secie (25:22).

 

Gospodarze przejęli inicjatywę od pierwszych akcji trzeciego seta; Karol Butryn (7:3) i Klemen Cebulj (10:4) zaskoczyli rywali zagrywką. Po takim wstępie rzeszowianie poszli za ciosem. Utrzymywali wyraźną przewagę (15:9) i nie dali już przyjezdnym dojść do głosu. W końcówce wygrali sześć kolejnych akcji (22:11). Mateusz Poręba wywalczył piłkę meczową, a w ostatniej akcji skutecznie zaatakował najlepszy zawodnik tego spotkania - Cebulj (25:14).

 

Skrót meczu Resovia - Skra:

 

Najwięcej punktów: Klemen Cebulj (17), Karol Butryn (12), Danny Demyanenko (10), Artur Szalpuk (9) – Resovia; Arkadiusz Żakieta (8), Antoine Pothron (8) – Skra. Gospodarze byli skuteczniejsi w ataku (67%-46%), lepiej punktowali zagrywką (6–2) oraz blokiem (5–2). MVP: Klemen Cebulj (15/23 = 65% skuteczności + 2 asy).

 

Asseco Resovia Rzeszów – PGE GiEK Skra Bełchatów 3:0 (25:16, 25:22, 25:14)

 

Resovia: Mateusz Poręba, Marcin Janusz, Artur Szalpuk, Danny Demyanenko, Karol Butryn, Klemen Cebulj – Erik Shoji (libero) oraz Paweł Zatorski, Dawid Woch. Trener: Massimo Botti.
Skra: Grzegorz Łomacz, Antoine Pothron, Michał Szalacha, Arkadiusz Żakieta, Daniel Chitigoi, Bartłomiej Lemański – Kamil Szymura (libero) oraz Zouheir El Graoui, Kamil Szymendera, Kajetan Kubicki, Bartosz Krzysiek, Maksym Kędzierski (libero), Mateusz Nowak. Trener: Krzysztof Stelmach.

 

WYNIKI MECZÓW I TABELA PLUSLIGI

Przejdź na Polsatsport.pl
ASSECO RESOVIAPGE GIEK SKRA BEŁCHATÓWPLUSLIGASIATKÓWKA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Savino Del Bene Scandicci - CS Volei Alba Blaj. Skrót meczu
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 