Bayern wrócił na dobre tory. Polacy bez błysku

Bayern starał się wrócić na zwycięską ścieżkę po środowej porażce z Arsenalem 1:3 w Lidze Mistrzów. Wówczas został pokonany po raz pierwszy w tym sezonie w jakichkolwiek rozgrywkach.

Zaczęło się jednak odwrotnie niż chcieli podopieczni belgijskiego trenera Vincenta Kompany'ego. Już w szóstej minucie gościom prowadzenie dał reprezentant Beninu Andreas Hountondji. Wyrównanie padło dopiero pod koniec pierwszej połowy, gdy na listę strzelców wpisał się Portugalczyk Raphael Guerreiro (44.).

Wynik został ustalony w doliczonym czasie drugiej części gry. W trzeciej minucie głową do bramki trafił Kolumbijczyk Luis Diaz, który asystował przy pierwszym golu, a w siódmej na 3:1 podwyższył Senegalczyk Nicolas Jackson.

Był to 20. w tym sezonie mecz Bayernu o stawkę i 18. zwycięstwo. Punkty odebrały mu tylko ekipy Arsenalu w Lidze Mistrzów oraz Unionu Berlin w Bundeslidze (remis 2:2).

W tabeli monachijczycy mają 34 punkty i o osiem wyprzedzają RB Lipsk. Wicelider w jedynym piątkowym meczu zremisował na wyjeździe bezbramkowo z Borussią Moenchengladbach, której trenerem jest były reprezentant Polski Eugen Polanski. St. Pauli jest przedostatnie.

Na trzecie miejsce po cennym zwycięstwie w Leverkusen nad Bayerem 2:1 awansowała Borussia Dortmund, która zgromadziła 25 punktów. "Aptekarze" mają o dwa mniej i są na czwartej pozycji.

W innym sobotnim spotkaniu FC Koeln, z Jakubem Kamińskim w wyjściowym składzie (rozegrał cały mecz), zremisowało na wyjeździe z Werderem Brema 1:1. Kolończycy mają 15 punktów i są na dziewiątym miejscu.

Znakomitą passę kontynuuje ekipa Hoffenheim, niepokonana od 3 października. W sobotę rozbiła u siebie FC Augsburg 3:0, odnosząc piąte zwycięstwo w ostatnich sześciu kolejkach. Z 23 punktami "Wieśniaki" zajmują piątą pozycję.

KP, PAP