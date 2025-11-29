Betclic 1 Liga: Polonia Warszawa - Pogoń Siedlce. Relacja live i wynik na żywo

Starcie Polonii Warszawa z Pogonią Siedlce w 18. kolejki Betclic 1 Ligi to rywalizacja drużyn ze środka tabeli. Gospodarze z dorobkiem 26 punktów plasują się na dziewiątej pozycji, natomiast goście zajmują 12. lokatę z 22 "oczkami" na koncie.

Obie drużyny notują udane serie. Polonia zwyciężyła ostatnie cztery spotkania. Pogoń z kolei jest niepokonana od pięciu meczów, jednak cztery z nich kończyła remisami.

Warszawa i Siedlce mierzyły się już w tym sezonie. W pierwszej serii gier mecz zakończył się remisem 1:1.

Początek o godzinie 19:30.