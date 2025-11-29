Betclic 1 Liga: Ruch Chorzów - Puszcza Niepołomice. Relacja live i wynik na żywo

Po 17 seriach gier Betclic 1 Ligi w lepszym położeniu w tabeli znajduje się Ruch Chorzów. "Niebiescy" mają na swoim koncie 24 punkty i plasują się na 10. pozycji. Puszcza Niepołomice natomiast okupuje 14. lokatę z 18 "oczkami".

ZOBACZ TAKŻE: Pajor w świetnym nastroju po triumfie reprezentacji Polski

Obie drużyny przegrały swoje ostatnie spotkania. Ruch okazał się gorszy od Znicza Pruszków (1:2), z kolei Puszcza musiała uznać wyższość Miedzi Legnica (1:3).

Chorzów i Niepołomice rywalizowały ze sobą w lipcu w pierwszej kolejce. Wtedy starcie zakończyło się remisem 1:1.

Relacja live i wynik na żywo meczu Ruch Chorzów - Puszcza Niepołomice na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 19:30.