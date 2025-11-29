Trzy punkty dla siatkarek BKS! W meczu nie brakowało zwrotów akcji

Po wyrównanym początku spotkania (9:9), inicjatywę przejęły siatkarki BKS (14:11, 18:14). Przyjezdne jeszcze zerwały się do walki, złapały kontakt (20:19), końcówka należała jednak do bielszczanek. Kertu Laak posłała asa (22:19), Klaudia Nowakowska wywalczyła piłkę setową, a w ostatniej akcji gospodynie zatrzymały rywalki blokiem (25:21).

W drugim secie gospodynie już na początku wypracowały sobie kilka oczek zaliczki (8:4). Siatkarki z Radomia stać było jedynie na krótki zryw (9:8), bo w środkowej części seta nie miały argumentów, by nawiązać walkę z dobrze dysponowaną ekipą BKS (14:9, 17:11). Drużyna trenera Bartłomieja Piekarczyka wygrały zdecydowanie 25:16, a ostatnie punkty uzyskały po błędach przeciwniczek.

Drużyna z Radomia nie rezygnowała, trener dokonał roszad, a na atak przesunięta została Julie Lengweiler. Przyjezdne w trzeciej partii uzyskały minimalną przewagę (5:7, 12:14). W środkowej części seta jeszcze powiększyły punktowy dystans, dobrze grając blokiem (13:17, 15:20). Gospodynie jeszcze zerwały się do walki, ale Radomka utrzymała przewagę w końcówce. W ostatniej akcji radomianki zanotowały dziewiąty(!) blok w tej partii (21:25).

Początek czwartego seta toczył się przy przewadze gospodyń (8:6), ale ekipa z Radomia wyrównała (11:11), a później wygrała serię pięciu akcji (12:17). Oglądaliśmy siatkarski rollercoaster, bo po dobrym fragmencie Radomki, do głosu znów doszły gospodynie (20:19), w szeregach których punktowała Martyna Borowczak. Kluczowe akcje seta wygrały siatkarki BKS. Ljubica Kecman wywalczyła piłkę meczową (24:22), a dwie akcje później zakończyła to spotkanie skutecznym atakiem (25:23).

Skrót meczu BKS - Radomka:



Najwięcej punktów: Martyna Borowczak (24), Klaudia Nowakowska (16), Aleksandra Gryka (15) – BKS; Weronika Szlagowska (17), Julie Lengweiler (15) – Radomka. Gospodynie skuteczniejsze w ataku, mocną bronią przyjezdnych był blok (9–17). MVP: Martyna Borowczak (23/43 = 53% skuteczności w ataku + 1 as; 53% pozytywnego przyjęcia; w czwartym secie zdobyła aż 11 punktów).

BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała – Moya Radomka Radom 3:1 (25:21, 25:16, 21:25, 25:23)

BKS: Martyna Borowczak, Marta Orzyłowska, Kertu Laak, Klaudia Nowakowska, Aleksandra Gryka, Wiktoria Szewczyk – Adriana Adamek (libero) oraz Martyna Podlaska, Reka Bozoki-Szedmak, Nikola Abramajtys, Ljubica Kecman. Trener: Bartłomiej Piekarczyk.

Radomka: Kornelia Garita, Wiktoria Szumera, Weronika Szlagowska, Martyna Piotrowska, Brigitta Petrenko, Julie Lengweiler – Nikola Jęcek (libero) oraz Monika Gałkowska, Oleksandra Molchanova, Iga Marszałkowicz, Dagmara Dąbrowska, Agata Plaga (libero). Trener: Jakub Głuszak.

WYNIKI MECZÓW I TABELA TAURON LIGI