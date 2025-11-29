To one rządzą w Łodzi! Siatkarskie derby rozstrzygnięte w trzech setach

Premierowa odsłona na początku przyniosła wyrównaną grę obu ekip. W środkowej części seta siatkarki Budowlanych odskoczyły na cztery oczka (14:10), ale ŁKS błyskawicznie odrobił straty (14:14). Końcówka od stanu 20:20 należała do gospodyń, które były w tym secie skuteczniejsze w ataku i lepiej punktowały blokiem. Maja Storck skutecznym atakiem wywalczyła piłkę setową, a po chwili punktowy blok dał ostatni punkt Budowlanym (25:21).

W drugiej partii równą grę oglądaliśmy jedynie na początku, później dominowała ekipa Budowlanych. Drużyna trenera Macieja Biernata popisała się trzema seriami po cztery wygrane akcje - 13:10, 17:11, a następnie 21:12, gdy dwa asy zaserwowała Rodica Buterez. Paulina Damaske mocnym atakiem ustaliła wynik tej części meczu na 25:15.

Siatkarki PGE Budowlanych poszły za ciosem w kolejnej odsłonie. Wygrały pierwsze akcje (3:0) i już do końca seta nie oddały przewagi. Pewnie punktowały, zarówno w ofensywie, jak i z pola serwisowego (16:9). Spokojnie zmierzały po zwycięstwo w prestiżowym starciu. Piłkę meczową dał im punktowy blok (24:15), a autowy atak zakończył to spotkanie (25:16).

Najwięcej punktów: Rodica Buterez (17), Paulina Damaske (17), Maja Storck (17) – Budowlani; Mariana Brambilla (9) – ŁKS. Siatkarki Budowlanych były skuteczniejsze w ataku (56%-34%), lepiej punktowały zagrywką (6–1) oraz blokiem (9–3). MVP: Paulina Damaske (16/25 = 64% skuteczności w ataku + 1 as; 52% pozytywnego przyjęcia).

PGE Budowlani Łódź – ŁKS Commercecon Łódź 3:0 (25:21, 25:15, 25:16)

Budowlani: Alicja Grabka, Paulina Damaske, Joanna Lelonkiewicz, Maja Storck, Rodica Buterez, Sasa Planinsec – Justyna Łysiak (libero). Trener: Maciej Biernat.

ŁKS: Anna Obiała, Angelika Gajer, Mariana Brambilla, Sonia Stefanik, Daria Szczyrba, Regiane Bidias – Anna Pawłowska (libero) oraz Anastazja Hryszczuk, Thana Fayad, Wiktoria Kowalczyk. Trener: Adrian Chyliński.

