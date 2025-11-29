Były kierowca F1 aresztowany! W tle poważne zarzuty

Moto

Niemieckie media poinformowały, że Adrian Sutil został aresztowany. Byłemu kierowcy Formuły 1 postawiono zarzuty za oszustwa finansowe i defraudację.

Mężczyzna w okularach przeciwsłonecznych i kurtce Martini
fot. PAP
Adrian Sutil

Niemiec kilkanaście lat temu regularnie jeździł w F1. Wystartował łącznie w 128 wyścigach. W żadnym z nich nie stanął jednak na podium. Jego najlepszym rezultatem było czwarte miejsce w Grand Prix Włoch w 2009 roku. W 2011 roku był dziewiąty w mistrzostwach świata. W karierze reprezentował Spykera, Force India oraz Williamsa (jako kierowca rezerwowy). 

 

ZOBACZ TAKŻE: Kajetanowicz piąty w finale, pechowa przeprawa w Arabii Saudyjskiej

 

O aresztowaniu Sutila poinformował "Bild". Z relacji gazety wynika, że 42-latka zatrzymał Krajowy Urząd Kryminalny w Stuttgarcie.

 

"Były kierowca Formuły 1, Adrian Sutil, został aresztowany podczas międzynarodowego nalotu. Śledczy oskarżają go o poważne oszustwo i defraudację" - napisano w największym niemieckim dzienniku. 

 

Nieoficjalnie mówi się o tym, że oszustw dokonywano przy handlu luksusowymi samochodami. Niemiec zajął się tym po zakończeniu przygody z F1. 

 

To nie pierwsze problemy z prawem Sutila. W 2011 roku został on skazany na 1,5 roku więzienia w zawieszeniu oraz 200 tysięcy euro grzywny za uszkodzenie ciała jednego z członków ekipy Lotus.

KP, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
FORMUŁA 1MOTO
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Franco Morbidelli: Śledzę Igę Świątek. Może kiedyś wezmę ją na motocykl
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 