Cafe Futbol - 30.11. Transmisja TV i stream online

W najbliższym magazynie Cafe Futbol gośćmi Przemysława Iwańczyka będą Roman Kosecki, Tomasz Hajto, Roman Kołtoń i Marek Wasiluk. W programie podsumujemy i przeanalizujemy mecze polskich drużyn w 4. kolejce Ligi Konferencji UEFA.

Tradycyjnie przez boiska naszych pucharowiczów przeprowadzą nas reporterzy Polsatu Sport, którzy tym razem zabiorą nas również za kulisy realizacji transmisji. Na tapet w studiu Cafe Futbol trafi także gorący temat trenerskiej sagi z Markiem Papszunem w roli głównej.

W drugiej części programu goście w studiu z pewnością podzielą się swoją opinią o finale Copa Libertadores 2025 między Palmeiras a Flamengo.



Transmisja Cafe Futbol w niedzielę 30 listopada od 11:00 w Polsacie Sport 2 oraz online w Polsat Box Go i na Polsatsport.pl. Po części telewizyjnej zapraszamy na dogrywkę na Polsatsport.pl.