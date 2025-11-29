Co za emocje! Polak z brązowym medalem!

Polak dostał się do finału A z drugiego miejsca w swoim półfinale, ale po decyzjach sędziowskich do walki o złoto stanęło aż sześciu zawodników.

Pigeon rozpoczął z kłopotami - już na pierwszym wirażu doszło do szczepienia płóz naszego zawodnika z jednym z rywali i bieg trzeba było powtórzyć. Reprezentant Polski - już po wymianie sprzętu - spisywał się bardzo dobrze, unikał błędów, które nie ominęły choćby Włocha Pietro Sighela czy Holendra Jensa van't Wouta i linię mety przekroczył jako czwarty.

Chwilę później w polskim obozie nastąpił jednak szał radości! Okazało się, że po analizie wideo sędziowie nałożyli karę na Kanadyjczyka Stevena Duboisa, co oznaczało, że Pigeon został ostatecznie sklasyfikowany na 3. miejscu!

Wygrał Amerykanin Andrew Heo, a drugi był Kanadyjczyk William Dandjinou.