Co za wejście! Polak wrócił po kontuzji i strzelił zwycięskiego gola
Piłkarz Herthy Berlin Dawid Kownacki wrócił na boisko po dwumiesięcznej przerwie i zapewnił swojej drużynie wygraną 1:0 w wyjazdowym meczu z Holstein Kiel w 14. kolejce niemieckiej drugiej ligi piłkarskiej. To jego trzecie trafienie w sezonie.
28 września 28-letni zawodnik doznał kontuzji stawu skokowego w spotkaniu z FC Nuerbnerg. Klub poinformował, że może pauzować nawet do końca roku, ale wrócił po dwóch miesiącach.
W sobotę wszedł do gry w 65. minucie, a 10 później uzyskał jedyną bramkę. W końcówce został też ukarany żółtą kartką.
Hertha odniosła piąte zwycięstwo z rzędu i z 26 punktami jest na piątym miejscu w tabeli 2. Bundesligi. Prowadzi Schalke 04 Gelsenkirchen - 31.
Polski piłkarz do stołecznej drużyny jest wypożyczony do końca sezonu z Werderu Brema. W zeszłym sezonie Kownacki grał na wypożyczeniu w drugoligowej Fortunie Duesseldorf. W 29 meczach strzelił 13 goli.
Kiel - Hertha 0:1 (0:0)
Bramka: Kownacki 75.
Kiel: Krumrey - Rosenboom, Ivezic, Komenda (76 Niehoff), Tolkin (74 Nekic) - Knudsen, Davidsen (85 Schwab) - Bernhardsson (85 Muller), Therkelsen, Kapralik - Harres.
Hertha: Ernst - Zeefuik, Gechter, Dardai, Karbownik (77 Kolbe) - Eichhorn (86 Leistner), Seguin - Reese (87 Sessa), Cuisance (77 Krattenmacher), Winkler - Schuler (65 Kownacki).
Żółte kartki: Kapralik, Davidsen - Eichhorn, Zeefuik, Gechter, Schuler, Kownacki, Ernst.