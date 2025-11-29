Palmeiras zdobyło komplet punktów w fazie grupowej. Następnie wyeliminowało U. de Deportes (0:0, 4:0), River Plate (2:1, 3:1) oraz LDU Quito (0:3, 4:0).



Z kolei Flamengo wywalczyło drugie miejsce w fazie grupowej, ustępując LDU Quito. W rundzie pucharowej podopieczni Filipe Luisa ograli Internacional (1:0, 2:0), Estudiantes (2:1, 1:1) oraz Racing Club (1:0, 0:0).

Oba zespoły regularnie rywalizują ze sobą na krajowym podwórku. Do ostatniego starcia doszło w październiku, kiedy Flamengo wygrało u siebie 3:2.

Oba kluby w swojej historii sięgnęły po Copa Libertadores trzykrotnie, z czego po dwa razy od 2019 roku. Od tamtej pory nieprzerwanie te rozgrywki wygrywają ekipy z Kraju Kawy (ostatnie dwie edycje to triumfy Fluminense i Botafogo).

Finał odbędzie się na Estadio Monumental w stolicy Peru Limie.

Finał Copa Libertadores: SE Palmeiras - CR Flamengo. Relacja live i wynik na żywo

Relacja live i wynik na żywo z meczu Palmeiras - Flamengo na Polsatsport.pl od 22:00.

PAP