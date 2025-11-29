Fornal niepokonany w Turcji!

Ziraat Bankasi Ankara ma za sobą świetny start sezonu. W sześciu spotkaniach nie poniósł ani jednej porażki, a o podtrzymanie passy walczył na wyjeździe z drużyną Alanya Bld.

W pierwszych dwóch setach ekipa Tomasza Fornala miała wszystko pod kontrolą, triumfując 25:18 i 25:21. Problemy nadeszły w trzeciej partii. Wtedy do głosu doszli gospodarze, którzy triumfowali do 13. Ostatecznie Ziraat domknął rywalizację w czwartej odsłonie (25:17).

Fornal spędził na parkiecie cały mecz. Przyjmujący reprezentacji Polski zdobył 10 punktów.

Zespół z Ankary z kompletem wiktorii jest liderem rozgrywek ligi tureckiej. Podopieczni Mustafy Kavaza mają na swoim koncie 21 punktów, a drugi Istanbul GSK traci do nich siedem "oczek".

Alanya Bld - Ziraat Bankasi Ankara 1:3 (18:25, 21:25, 25:13, 17:25)