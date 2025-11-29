Gąsienica-Daniel 15. w gigancie w Copper Mountain

Gąsienica-Daniel zajmowała na półmetku znakomitą dziewiątą lokatę, co rozbudziło nadzieje na miejsce w Top 10. Już 14-krotnie plasowała się tak wysoko, ale po raz ostatni ponad dwa i pół roku temu w Andorze. W drugim przejeździe popełniła jednak drobne błędy. Wyprzedziło ją kilka zawodniczek, m.in. faworytka gospodarzy Mikaela Shiffrin, która uplasowała się tuż przed Polką. Słynna Amerykanka nadal prowadzi w klasyfikacji generalnej PŚ.

Zawody były popisem Robinson. Nowozelandka prowadziła po pierwszym przejeździe, a w drugim również uzyskała najlepszy czas, wyprzedzając triumfatorkę pierwszego giganta sezonu w Soelden - Scheib o 0,96 oraz Stjernesund o 1,08. Narciarka z Zakopanego straciła do zwyciężczyni 2,24 s.

23-letnia Robinson, aktualna wicemistrzyni świata, odniosła piąty w karierze triumf w PŚ.

W niedzielę odbędzie się slalom, popisowa konkurencja Shiffrin.

Wyniki:

1. Alice Robinson (Nowa Zelandia) 1.58,91 (59,03/59,88)

2. Julia Scheib (Austria) strata 0,96 (59,63/1.00,24)

3. Thea Louise Stjernesund (Norwegia) 1,08 (1.00,11/59,88)

...

15. Maryna Gąsienica-Daniel (Polska) 2,24 (1.00,28/1.00,87)

Klasyfikacja generalna PŚ (po 4 zawodach):

1. Mikaela Shiffrin (USA) 268 pkt

2. Lara Colturi (Albania) 218

3. Julia Scheib (Austria) 180

...

25. Maryna Gąsienica-Daniel (Polska) 30

Klasyfikacja PŚ w gigancie (po 2 zawodach):

1. Julia Scheib (Austria) 180 pkt

2. Alice Robinson (Nowa Zelandia) 132

3. Thea Louise Stjernesund (Norwegia) 105

...

16. Maryna Gąsienica-Daniel (Polska) 30

PAP