Gąsienica-Daniel 15. w gigancie w Copper Mountain
Maryna Gąsienica-Daniel zajęła 15. miejsce w drugim slalomie gigancie w sezonie alpejskiego Pucharu Świata w amerykańskiej stacji Copper Mountain. Wygrała Nowozelandka Alice Robinson, przed Austriaczką Julią Scheib i Norweżką Theą Louise Stjernesund.
Gąsienica-Daniel zajmowała na półmetku znakomitą dziewiątą lokatę, co rozbudziło nadzieje na miejsce w Top 10. Już 14-krotnie plasowała się tak wysoko, ale po raz ostatni ponad dwa i pół roku temu w Andorze. W drugim przejeździe popełniła jednak drobne błędy. Wyprzedziło ją kilka zawodniczek, m.in. faworytka gospodarzy Mikaela Shiffrin, która uplasowała się tuż przed Polką. Słynna Amerykanka nadal prowadzi w klasyfikacji generalnej PŚ.
Zawody były popisem Robinson. Nowozelandka prowadziła po pierwszym przejeździe, a w drugim również uzyskała najlepszy czas, wyprzedzając triumfatorkę pierwszego giganta sezonu w Soelden - Scheib o 0,96 oraz Stjernesund o 1,08. Narciarka z Zakopanego straciła do zwyciężczyni 2,24 s.
23-letnia Robinson, aktualna wicemistrzyni świata, odniosła piąty w karierze triumf w PŚ.
W niedzielę odbędzie się slalom, popisowa konkurencja Shiffrin.
Wyniki:
1. Alice Robinson (Nowa Zelandia) 1.58,91 (59,03/59,88)
2. Julia Scheib (Austria) strata 0,96 (59,63/1.00,24)
3. Thea Louise Stjernesund (Norwegia) 1,08 (1.00,11/59,88)
...
15. Maryna Gąsienica-Daniel (Polska) 2,24 (1.00,28/1.00,87)
Klasyfikacja generalna PŚ (po 4 zawodach):
1. Mikaela Shiffrin (USA) 268 pkt
2. Lara Colturi (Albania) 218
3. Julia Scheib (Austria) 180
...
25. Maryna Gąsienica-Daniel (Polska) 30
Klasyfikacja PŚ w gigancie (po 2 zawodach):
1. Julia Scheib (Austria) 180 pkt
2. Alice Robinson (Nowa Zelandia) 132
3. Thea Louise Stjernesund (Norwegia) 105
...
16. Maryna Gąsienica-Daniel (Polska) 30