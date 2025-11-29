Hanna Mazur z medalem na otwarcie PŚ juniorów w Mediolanie

PŚJ to cykl zawodów, w których polscy reprezentanci w ostatnich miesiącach czuli się znakomicie i co rusz meldowali się na jego podium. Tylko w zeszłym sezonie biało-czerwoni aż 25 razy kończyli rywalizację w strefie medalowej. Inauguracja nowego cyklu nastąpiła w sobotę w Mediolanie, na torze, na którym już za kilka miesięcy najlepsi panczeniści globu powalczą o medale zimowych igrzysk olimpijskich. Juniorski PŚ stanowi więc pewnego rodzaju przetarcie dla organizatorów i lodu, który w lutym przyszłego roku ma być szczęśliwy dla polskiej reprezentacji.

W sobotę podopieczni trenerów Dariusza Stanucha, Witolda Mazura, Artura Parchana i Zbigniewa Bródki już w pierwszej konkurencji zameldowali się w czołowej trójce. Na podium konkurencji 1000 m juniorek stanęła Hanna Mazur. 17-letnia panczenistka była trzecia, a tuż za nią uplasowała się Wiktoria Dąbrowska. Dla Mazur był to już jedenasty indywidualny medal PŚJ. Zawodniczka UKS Orlica Duszniki-Zdrój była również najlepszą z Polek w biegu na 3000 m. Mazur zajęła piątą lokatę, a dwie niżej od niej uplasowała się Emilia Zawisza.

Inauguracja PŚJ w Mediolanie zaowocowała także indywidualnymi rekordami ze strony reprezentantów Polski. Nowe „życiówki” na 3000 m uzyskali Miłosz Ślusarski (4:03.05) i Mikołaj Klonowski (4:04.91), którzy do spółki z Kirylem Pishchalą uplasowali się w drugiej dziesiątce.

W sobotę w PŚJ rywalizowano także w biegu drużynowym. Wśród juniorów szóste miejsce zajęli Kryspin Węcławek, Ślusarski i Pishchala, a w gronie juniorek ósme były Nadia Machała, Lena Budzan i Zawisza.