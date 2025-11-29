Jednoseryjny konkurs w Ruce! Zwycięstwo lidera PŚ, słaby występ Polaków

Tomasiak skoczył 129 m, ale otrzymał niską notę za styl. Odjęto mu także 12,3 punktów za korzystny wiatr.

Lanisek uzyskał 142 m. O 4,6 pkt wyprzedził drugiego Japończyka Rena Nikaido - 141 m. Trzecie miejsce, ze stratą 13 pkt, zajął Słoweniec Domen Prevc - 132,5 m.

Gdyby drugą serię przeprowadzono do końca, Tomasiak byłby jedynym startującym w niej Polakiem. Na 31. pozycji uplasował się Aleksander Zniszczoł - 118,5 m, 36. był Paweł Wąsek - 116 m, a 37. Kamil Stoch - 112,5.

Dwóch Polaków nie zdołało przebrnąć kwalifikacji. Piotr Żyła zajął w nich 53. miejsce, a Dawid Kubacki 55.

Lanisek umocnił się na prowadzeniu w klasyfikacji generalnej. Drugiego Domena Prevca wyprzedza o 86 pkt. Trzeci jest Japończyk Ryoyu Kobayashi. Najlepszymi z Polaków są Tomasiak i Stoch, którzy plasują się ex aequo na 16. pozycji.

Na niedzielę w Ruce zaplanowano kolejny konkurs indywidualny. O 9:00 mają się zacząć kwalifikacje, a o 14:50 pierwsza seria.

Wyniki sobotniego konkursu PŚ w Ruce:

1. Anze Lanisek (Słowenia) 141,0 pkt (142,0 m)

2. Ren Nikaido (Japonia) 136,4 (141,0)

3. Domen Prevc (Słowenia) 128,0 (132,5)

4. Władmir Zografski (Bułgaria) 125,4 (131,0)

5. Valentin Foubert (Francja) 122,7 (132,0)

5. Ryoyu Kobayashi (Japonia) 122,7 (130,5)

7. Andreas Wellinger (Niemcy) 120,4 (127,5)

8. Niko Kytosaho (Japonia) 119,6 (128,5)

9. Pius Paschke (Niemcy) 119,0 (126,0)

10. Gregor Deschwanden (Szwajcaria) 118,5 (133,5)

...

18. Kacper Tomasiak (Polska) 111,9 (129,0)

...

31. Aleksander Zniszczoł (Polska) 98,5 (118,5)

36. Paweł Wąsek (Polska) 92,4 (116,0)

37. Kamil Stoch (Polska) 91,9 (112,5)

Klasyfikacja PŚ (po 5 z 30 zawodów):

1. Anze Lanisek (Słowenia) 356 pkt

2. Domen Prevc (Słowenia) 270

3. Ryoyu Kobayashi (Japonia) 266

4. Daniel Tschofenig (Austria) 248

5. Stefan Kraft (Austria) 234

6. Jan Hoerl (Austria) 202

7. Stephan Embacher (Austria) 189

8. Philipp Raimund (Niemcy) 174

9. Ren Nikaido (Japonia) 173

10. Felix Hoffmann (Niemcy) 164

...

16. Kamil Stoch (Polska) 73

. Kacper Tomasiak (Polska) 73

29. Dawid Kubacki (Polska) 23

36. Piotr Żyła (Polska) 14

41. Paweł Wąsek (Polska) 7

KP, PAP